Либертарианцу Марьясову дали 10 месяцев колонии за акцию 23 января

Тверской районный суд в Москве приговорил либертарианца Глеба Марьясова к 10 месяцам колонии по делу о перекрытии дорог во время акции протеста 23 января. Суд согласился с прокуратурой, которая требовала для Марьясова те же 10 месяцев.

Активист был единственным обвиняемым по этому делу. Как сообщает "Медиазона" (внесена в реестр СМИ-"иноагентов"), Марьясова обвиняли в устных призывах к "групповому и сплочённому передвижению граждан на проезжую часть улиц центральной части города Москвы для перекрытия их движения и блокирования транспорта". Поводом для обвинения стало видео с акции протеста, на которых похожий на Марьясова человек говорит: "Нам всем сейчас нужно туда", и показания свидетелей о том, что он размахивал руками.

Помимо реального срока в колонии, Марьясов столкнулся также с исками от московского метрополитена и Мосгортранса на общую сумму более 2,5 млн рублей. Суд в среду удовлетворил эти иски.

23 января в Москве прошла массовая несогласованная акция в поддержку арестованного за несколько дней до того оппозиционера Алексея Навального. Марьясов на акции был задержан и отбыл 30 суток административного ареста, а после завершения этого срока был задержан вновь уже по уголовному делу. В качестве меры пресечения ему избрали запрет определённых действий. Два дня такого запрета засчитываются за день в колонии. Следовательно, Марьясов должен будет провести в колонии около полугода.

После акций протеста 23 и 30 января были возбуждены десятки уголовных дел по разным статьям Уголовного кодекса. Десятки людей уже осуждены - некоторые из них получили реальные сроки, как правило, по статье о применении насилия к полицейским. Несколько соратников Навального осудили к ограничению свободы по так называемому санитарному делу.