Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Либертарианцу Марьясову дали 10 месяцев колонии за акцию 23 января

Глеб Марьясов

Тверской районный суд в Москве приговорил либертарианца Глеба Марьясова к 10 месяцам колонии по делу о перекрытии дорог во время акции протеста 23 января. Суд согласился с прокуратурой, которая требовала для Марьясова те же 10 месяцев.

Активист был единственным обвиняемым по этому делу. Как сообщает "Медиазона" (внесена в реестр СМИ-"иноагентов"), Марьясова обвиняли в устных призывах к "групповому и сплочённому передвижению граждан на проезжую часть улиц центральной части города Москвы для перекрытия их движения и блокирования транспорта". Поводом для обвинения стало видео с акции протеста, на которых похожий на Марьясова человек говорит: "Нам всем сейчас нужно туда", и показания свидетелей о том, что он размахивал руками.

Помимо реального срока в колонии, Марьясов столкнулся также с исками от московского метрополитена и Мосгортранса на общую сумму более 2,5 млн рублей. Суд в среду удовлетворил эти иски.

23 января в Москве прошла массовая несогласованная акция в поддержку арестованного за несколько дней до того оппозиционера Алексея Навального. Марьясов на акции был задержан и отбыл 30 суток административного ареста, а после завершения этого срока был задержан вновь уже по уголовному делу. В качестве меры пресечения ему избрали запрет определённых действий. Два дня такого запрета засчитываются за день в колонии. Следовательно, Марьясов должен будет провести в колонии около полугода.

После акций протеста 23 и 30 января были возбуждены десятки уголовных дел по разным статьям Уголовного кодекса. Десятки людей уже осуждены - некоторые из них получили реальные сроки, как правило, по статье о применении насилия к полицейским. Несколько соратников Навального осудили к ограничению свободы по так называемому санитарному делу.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG