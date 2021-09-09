Московское метро требует 1,5 млн рублей от активиста Глеба Марьясова

Московский метрополитен подал иск на 1,54 млн рублей к либертарианцу Глебу Марьясову. Организация планирует взыскать с активиста деньги, потраченные на зарплату сотрудников 23 января, сообщает “ОВД-Инфо”.

В этот день в российской столице проходила акция в поддержку Алексея Навального. На ней Марьясов был задержан и арестован на 30 суток – за повторное нарушение на митингах и неповиновение требованиям сотрудника полиции. После выхода из спецприемника активист стал подозреваемым по новому уголовному делу о перекрытии дорог во время акции. Суд начал рассматривать это дело 9 сентября.

По версии следствия, 23 января участники митинга умышленно перекрыли дороги и тротуары для пешеходов и транспорта. На время расмотрения дела суд запретил Марьясову покидать квартиру с 20:00 до 8:00, пользоваться средствами связи, почтой, посещать массовые мероприятия и общаться с фигурантами дела.

Глеб Марьясов — секретарь красноярского отделения незарегистрированной Либертарианской партии, активист движения “Гражданское общество”.