Личный оператор президента России Владимира Путина уволился после съёмки обращения политика о начале войны с Украиной. Об этом он рассказал изданию "Проект".

"Достиг потолка в профессии. Плюс — устал от многомесячного сидения на карантине", — объяснил своё решение Илья Филатов, который был одним из трёх операторов президента. Версию о том, что его увольнение как-то связано с войной, Филатов категорически отверг. Его знакомые рассказали, что работа с президентом требует постоянной изоляции. Находясь взаперти, многие начинают злоупотреблять алкоголем.

Журналисты "Проекта" выяснили, что в конце февраля многие чиновники связывали любые отставки с вторжением в Украину — настолько их шокировало обращение Путина. О принятом решении знали немногие, чиновники, пропаганда и крупный бизнес оказались к нему не готовы.

Издание рассказывает, что один из депутатов Госдумы, обратившийся к Путину с просьбой о признании пророссийских сепаратистов, был шокирован, что его использовали для оправдания вторжения. Через несколько дней депутат был уже в совершенно другом настроении и рассказывал о необходимости сплотиться перед лицом западных санкций.