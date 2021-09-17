Вдохновляющий из бункера

Владимир Путин зовет живых россиян на выборы, находясь в изоляции. Общается с живыми главами государств тоже из изоляции. И даже зарплатами живых врачей интересуется из изоляции. Страна опять перешла на дистанционное управление. Причем управляют ею больные люди. Десятки людей из ближайшего окружения Владимира Путина по его словам больны. Едва ли каждому из них есть замена. И вот с одной стороны запертые в бункере, а с другой стороны идущие на участки. О "выборной" картине дня - политолог Наталия Шавшукова (Подмосковье) и общественный активист Николай Марковцев (Владивосток). Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

Эфир в 19.00