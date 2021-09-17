Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Лицом к событию

Вдохновляющий из бункера

Путин на заседании глав государств - членов ШОС - 17 сентября 2021

Владимир Путин зовет живых россиян на выборы, находясь в изоляции. Общается с живыми главами государств тоже из изоляции. И даже зарплатами живых врачей интересуется из изоляции. Страна опять перешла на дистанционное управление. Причем управляют ею больные люди. Десятки людей из ближайшего окружения Владимира Путина по его словам больны. Едва ли каждому из них есть замена. И вот с одной стороны запертые в бункере, а с другой стороны идущие на участки. О "выборной" картине дня - политолог Наталия Шавшукова (Подмосковье) и общественный активист Николай Марковцев (Владивосток). Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

Эфир в 19.00

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Сказано на Эхе

Russian Echo Widget

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG