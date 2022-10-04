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Лидер Ирана: за протестами в стране стоят США и сионисты

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, которого призывают свергнуть протестующие иранцы, обвинил в организации беспорядков США и сионистов.

"Эти беспорядки и волнения устроены Америкой, сионистским режимом и их агентами", – заявил Хаменеи, выступая перед группой студентов – будущих полицейских в Тегеране. Он сказал, что "убит горем" из-за "трагического инцидента" с Махсой Амини.

В середине сентября 22-летнюю защитницу прав женщин Махсу Амини из курдского меньшинства задержала и избила полиция нравов за распущенный хиджаб – девушка впала в кому и через несколько дней умерла в больнице.

В ответ на это в Иране начались протесты против полицейского насилия и шире – против жестокой борьбы иранских властей с инакомыслием. С самого начала демонстраций женщины срывали с себя хиджабы и демонстративно крутили ими в воздухе, некоторые их публично сжигали, а также отрезали себе волосы в знак протеста. Через несколько дней демонстранты начали выкрикивать антиправительственные лозунги "Смерть диктатору!" и "Хаменеи будет свергнут!", направленные на аятоллу Али Хаменеи. Подобные лозунги скандируют даже школьницы. Студенты требуют свободы в стране.

Протесты продолжаются уже больше трёх недель, они охватили более восьмидесяти иранских городов, включая столицу страны – Тегеран. Во время столкновений с полицией, по подсчётам правозащитников, погибли как минимум 133 человека.

  • Ранее власти Ирана уже обвиняли в протестах иностранное вмешательство, не уточняя названия вмешивающихся стран, и оппозицию из-за рубежа: якобы те воспользовались смертью Амини для разжигания общественных беспорядков. Подобную риторику используют лидеры многих авторитарных стран, граждане которых выходят на протесты, требуя соблюдения и расширения своих прав.

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