На протестах в Иране погибли не менее 133 человек

Во время продолжающихся протестов в Иране погибли как минимум 133 человека. Более сорока из них – в городе Захедане, где полиция расстреляла протестующих, которые обвиняли начальника полиции в изнасиловании 15-летней девочки. Об этом сообщает правозащитная организация Iran Human Rights.

Протесты в Иране начались в середине сентября после гибели 22-летней защитницы прав женщин Махсы Амини из курдского меньшинства. Её задержала и избила полиция нравов за распущенный хиджаб. Спустя неделю протесты охватили более тридцати иранских городов, включая столицу страны – Тегеран.

В Захедане протестующие также потребовали наказания для начальника полиции, который, как сообщается, изнасиловал 15-летнюю девочку. В пятницу, 30 сентября, жители города собрались у полицейского участка, чтобы выразить свой протест. Некоторые из них бросали камни в сторону здания, также на видео есть кадры с горящим автомобилем полиции. По собравшимся открыли огонь из участка и из кружащего над ними вертолёта. Позже иранские власти назвали произошедшее "террористической атакой" на полицейский участок. В результате расстрела погибли, по разным данным, от 19 до 58 человек, сотни ранены.

Тысячи иранцев продолжают протестовать против полицейского насилия и шире – против жестокой борьбы иранских властей с инакомыслием. С самого начала демонстраций женщины срывали с себя хиджабы и демонстративно крутили ими в воздухе, некоторые их публично сжигали, а также отрезали себе волосы в знак протеста. Через несколько дней демонстранты начали выкрикивать антиправительственные лозунги "Смерть диктатору!" и "Хаменеи будет свергнут!", направленные на лидера страны – аятоллу Али Хаменеи. Также в социальных сетях распространяются видео с горящими полицейскими участками и автомобилями.

Сотрудники сил безопасности Ирана стреляют по протестующим дробью и другими металлическими шариками, используют слезоточивый газ и водомёты, избивают их дубинками. Иранские власти ограничили доступ к интернету. Они обещают провести расследование гибели Амини, но отказываются выполнять другие требования протестующих.

В протестах власти обвинили иностранное вмешательство, не уточнив названия вмешивающихся стран, и оппозицию из-за рубежа: якобы те использовали смерть Амини для разжигания общественных беспорядков. Подобную риторику используют лидеры многих авторитарных стран, граждане которых выходят на протесты, требуя соблюдения и расширения своих прав.

В субботу, 1 октября, во многих городах мира прошли шествия в знак солидарности с иранцами, протестующими против угнетения женщин.