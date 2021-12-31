Лидер консерваторов в Европарламенте призвал к единству в диалоге с Россией

Лидер крупнейшей фракции Европарламента - консервативной Европейской народной партии - Манфред Вебер призвал к более активному участию Европейского союза в урегулировании кризиса вокруг Украины. Политик сделал это заявление 31 декабря в интервью изданиям концерна "Функе-Медиенгруппе".

Днём ранее, по инициативе Москвы, состоялся телефонный разговор президента США Джо Байдена с российским президентом Владимиром Путиным.

Лидер фракции консерваторов Европарламента Манфред Вебер, считает, что "при обсуждении будущей архитектуры безопасности, Европейский союз должен сидеть за столом переговоров в качестве одной из главных участвующих сторон".

"Мы должны стать фактором власти, а не просителями", - сказал Вебер. - По его мнению эта позиция будет успешной только при условии, что у всех государств ЕС будут, "воля к этому и единодушие".

Манфред Вебер назвал важным шагом вперед то обстоятельство, что между западным сообществом и руководством России снова "всё активнее ведётся диалог".