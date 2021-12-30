Путин и Байден поговорили по телефону - по инициативе России

Вечером в четверг, 30 декабря, прошли телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.

Байден во время разговора находился в своём доме в штате Делавэр.

Переговоры продолжались 50 минут. Об их содержании сразу после завершения разговора комментариев не было.

Разговор в преддверии встречи России с США и НАТО по вопросам безопасности инициировала Москва. По словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, во время звонка стороны должны были уточнить свои позиции перед важными переговорами. Песков отметил, что это обычный телефонный разговор без публичной части.

Это уже второй разговор Путина и Байдена в декабре - после переговоров по видеосвязи.

Незадолго до звонка президентов, представитель Совета нацбезопасности США Эмили Хорн отметила, что, по мнению Байдена, замены прямому диалогу между двумя лидерами нет. При этом Хорн подчеркнула, что Белый дом консультируется с партнёрами в ЕС для выработки единого подхода в ответ на наращивание военной мощи России на границе с Украиной.

Осенью СМИ со ссылкой на данные разведки сообщили о концентрации российских войск на границе с Украиной. США и страны Запада предположили, что Москва готовит военное вторжение. Кремль эти заявления отверг и потребовал от США и НАТО гарантий безопасности – в частности, не расширять НАТО на восток и не включать в военный союз новых членов из числа бывших советских республик.

Вместе с тем, секретарь Совета нацбезопасности Украины, сообщил, что Киев пока не видит угрозы со стороны России. По словам Алексея Данилова Москва не может начать полноценное вторжение физически.

Переговоры России, США и НАТО о гарантиях безопасности намечены на январь 2022 года.