Лидер ОНФ в Ульяновске: под триколором деды воевали в Великую Отечественную

На сайте губернатора и правительства Ульяновской области в воскресенье была опубликована новость, в которой содержалось утверждение о том, что во время Великой Отечественной войны "деды и прадеды" ныне живущих россиян ходили в атаку под триколором - нынешним государственным бело-сине-красным флагом России. Об этом сообщает издание Simbirsk.City.

Новость была посвящена Дню государственного флага России, который отмечается 22 августа. В ней цитировалось высказывание сопредседателя регионального штаба Общероссийского народного фронта в Ульяновской области Алексея Ситникова: "Мы ценим и с уважением относимся к российскому триколору. Именно под ним наши деды и прадеды ходили в атаку во время Великой Отечественной войны, защитники страны в других горячих точках выполняли свой священный долг".

Вооружённые силы СССР - Красная Армия - использовали во время Второй мировой войны красный государственный флаг, красного цвета были и боевые знамёна частей. Вариации на тему исторического российского триколора, напротив, использовали вооружённые соединения, воевавшие на стороне Германии - в частности Русская освободительная армия генерала Андрея Власова.

Впоследствии новость была отредактирована, из высказывания Ситникова пропало упоминание о воевавших дедах и прадедах.