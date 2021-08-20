Лидер "Яблока" в Татарстане признан причастным к "экстремистам"

Суд в Казани в пятницу, 20 августа, признал главу регионального отделения партии "Яблоко" в Татарстане Руслана Зинатуллина, баллотирующегося на выборах в Госдуму, причастным к деятельности штабов Навального. Штабы были этим летом признаны в России экстремистской организацией, их деятельность запрещена.

Неделей раньше рассмотрение аналогичного иска состоялось и в отношении другого представителя "Яблока" — экоактивистки Елены Изотовой. Она тоже участвует в выборах в Госдуму. Прокуратура, подавшая иск, настаивала на их немедленном снятии с выборов — однако суд дал обоим ответчикам 30 дней на обжалование. Это значит, что они останутся в списках кандидатов.



Как сообщает "Idel.Реалии", рассмотрение иска прокуратуры к Зинатуллину заняло около двух часов. Судья вынес решение, которое сам Зинатуллин в беседе с корреспондентом назвал "предсказуемым". При этом, по мнению представителя "Яблока", сам иск, который в суде представляли сразу два прокурорских работника, был составлен "абсолютно безграмотно".

"В качестве доказательств моей причастности истцы демонстрировали перепосты публикаций официальных СМИ на моих страницах в соцсетях, — рассказал Руслан Зинатуллин. — Следуя этой логике, за упоминание Навального экстремистами можно признать и их самих".

Выборы в Госдуму в этом году пройдут с 17 по 19 сентября. На основании справок Минюста о причастности к деятельности экстремистских организаций к выборам не были допущены - или сняты с выборов - несколько кандидатов, которые ранее сотрудничали со структурами Навального или же, например, просто упоминали об их деятельности в соцсетях. Снятие кандидатов с выборов стало возможным на основании принятого этим летом закона, который запрещает баллотироваться лицам, признанным причастными к деятельности экстремистских организаций. Соратники Навального считают, что этот закон направлен именно против них.