Шоу на вышибание

Кремль играет в "Чапаева" с неприятными ему кандидатами в Думу. Причем право вышибить чужие шашки есть только у Кремля. Ответный ход не предусмотрен. В "Чапаеве" побеждает тот, кто "вытолкнет" вражеские шашки с последней линии. Ну вот в качестве вражеских шашек выступают такие кандидаты как Грудинин или Шлосберг. Гарантирует ли это победу своим, угодным или удобным? Какие шансы у тех "медийных" лиц, которые не от власти, но которых все ж таки подпустили к последней линии выборов? А какие шансы у тех, кто впрямую от власти? В студии политический аналитик Станислав Белковский и телевизионный обозреватель Александр Мельман. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева. Начало эфира в 19.05