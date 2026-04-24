Лидера иркутского "Яблока" после обыска обвинили в неповиновении

Лидера иркутского отделения партии "Яблоко", у которого накануне прошёл обыск, обвинили по административной статье о неповиновении сотрудникам полиции. Григория Грибенко оставили на ночь в отделе полиции, сообщил адвокат Станислав Хроменков.

Грибенко не предъявили обвинений по уголовным статьям, хотя сообщалось, что обыск в его квартире прошел в рамках дела о "хранении наркотических веществ". Сообщается, что Грибенко сначала не впустил полицейских в квартиру, поскольку они были в штатском

Григорий Грибенко добивался проведения в Иркутске митинга против интернет-блокировок, отмечает Сибирь.Реалии. После отказа администрации города согласовать митинг он попытался обжаловать решение мэрии в суде, однако суд отклонил иск. 10 апреля, как сообщили в "Яблоке", сотрудники силовых структур устроили облаву на Грибенко, а затем заставили пройти освидетельствование на состояние опьянения. Опасаясь фальсификации результатов в городской лаборатории, политик сдал анализы в независимой клинике, они показали каких-либо опьяняющих или запрещённых веществ.

Задержание Григория Грибенко произошло на фоне давления на представителей партии "Яблоко" в ряде других регионов России. Власти возбуждают административные дела против членов партии в Петербурге, Карелии и других регионах, чтобы лишить их возможности участвовать в выборах: после вступления решения суда в силу кандидат лишается права избираться на год. Так, на днях суд оштрафовал на тысячу координатора "Яблока" в Карелии Эмилию Слабунову. В октябре 2025 года в СИЗО по аналогичному делу о так называемых фейках об армии отправили заместителя председателя "Яблока" Максима Круглова, а в декабре того же года по аналогичному делу арестовали другого зампреда партии – Льва Шлосберга.

С давлением сталкиваются инициаторы митингов против интернет-блокировок, хотя в подавляющем случае власти отказывают в проведении акций. В марте в Томске запретили митинг против блокировки Telegram, а его инициатора Антона Исакова арестовали на 14 суток по статье о мелком хулиганстве. В Москве были арестованы сразу несколько активистов, подававших заявку на митинг.