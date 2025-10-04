Лидером Либерально-демократической партии Японии избрана Санаэ Такаити

Председателем Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии была избрана 64-летняя Санаэ Такаити. Это означает, что она, скорее всего, станет премьер-министром – впервые в истории Японии этот пост займет женщина.

Голосование проводилось в два тура, так как никому из кандидатов не удалось набрать большинство голосов. Как пишет The Japan Times, во втором туре Такаити одержала победу над министром сельского хозяйства Синдзиро Коидзуми, набрав 185 голосов. Коидзуми получил 156 голосов.

Ожидается, что внеочередная сессия парламента для утверждения нового премьер-министра будет созвана в середине октября. Несмотря на то, что ЛДП утратила большинство в обеих палатах парламента, ожидается, что Такаити утвердят на пост, поскольку оппозиционные партии не смогли сплотиться вокруг своего кандидата.

Выборы лидера партии состоялись после того, как премьер-министр Шигеру Ишиба объявил о своей отставке после всего лишь года пребывания на посту. Как отмечает The Guardian, избрание в прошлом году умеренного политика Ишибы вызвало недовольство правых в его партии. Такаити является одним из самых консервативных членов партии.

Либерально-демократическая партия является крупнейшей в Японии. С небольшими перерывами (в общей сложности в четыре года) она находится у власти с момента своего основания в 1955 году. Правящая коалиция либерал-демократов с "Комэйто" существует с 2009 года.