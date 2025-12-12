"Это еще хуже, чем совок". Блогеры обсуждают писательский съезд

В Москве прошел съезд Союза писателей России (СПР) – мероприятие, которое, возможно, и не заслуживало бы большого общественного внимания, если бы не два обстоятельства.

Во-первых, пост главы СПР занимает помощник президента Путина Владимир Мединский. Это, видимо, человек разнообразных дарований, поскольку он успел попробовать себя на поприще историка, дипломата (в роли главы делегации РФ на несклоьких рпаундах не слишком успешных стамбульских переговоров с Украиной) и писателя: Мединский – автор историко-приключенческого романа "Стена". Ну, а с февраля этого года, когда он был избран руководителем СПР, Мединский стал вроде как главным официальным писателем России. А поскольку где Мединский – там, как правило, очередные "шедевры" пропаганды, то его разносторонняя деятельность обычно активно комментируется, в том числе сетевой общественностью.

Во-вторых, антураж, в котором проходил нынешний съезд, оказался настолько откровенно советско-ностальгическим даже по нынешним временам, что этого трудно было не заметить. Начать с того, что открылось мероприятие торжественным выносом на сцену солдатами почетного караула (!) трех знамен – России, СПР и Союза писателей СССР, наследницей которого однозначно считает себя организация, возглавляемая Мединским.

Михаил Маяцкий

затем четыре дюжих ветерана сво внесли на сцену немного заржавевшую машину времени

FAKE OFF

Дегенерация всех институтов и организаций налицо. Еще год такой истерии и вернутся к пещерному коммунизму.

Ирина Горбенко

Подружка была сегодня на съезде Союза писателей России, который сейчас возглавляет Мединский. Говорит, что это еще хуже, чем совок, и уже даже не смешно.

Впрочем, не идеологией единой. Вступление в "права наследства" было едва ли не самой важной темой съезда – причем в абсолютно материальном, измеряемом в квадратных метрах и миллионах рублей смысле. Как отчитался перед делегатами Мединский, "Союзу возвращены важные объекты (принадлежавшие Союзу писателей РСФСР и СССР): ЦДЛ, Дом Ростовых, Книжная лавка писателей, Переделкино, здание на Комсомольском, 13, а в Коктебеле СПР получил весь комплекс Дома творчества – около 40 объектов". "Подарок" из Коктебеля, находящегося в аннексированном Россией Крыму, кстати, привез человек с нестандартной биографией: член СПР Дмитрий Табачник, в прошлом – глава администрации президента Украины (при Леониде Кучме), а позднее – вице-премьер при Викторе Януковиче, после его смещения бежавший из Украины и в 2023 году лишенный гражданства этой страны, которое он, впрочем, быстро сменил на российское.

Съезду предшествовала "артподготовка" в прокремлевских СМИ. Так, "Комсомольская правда" провозгласила, что Владимиру Мединскому "всего лишь за полгода удалось решить задачи, которые не решались на протяжении всего постсоветского периода". А заодно разразилась филиппикой в адрес писателей, уехавших из России после вторжения в Украину:

Где ныне все эти вчерашние «властители дум»: улицкие*, рубины*, дмитрии быковы*, акунины*, глуховские*, отмеченные, как горбачевским родимым пятном, каиновой печатью предательства? Все они – там, на Западе, трусливо закрывшемся от надуманной «русской угрозы» собственным «железным занавесом». Но «грибница» осталась здесь и выпускает порой на поверхность ядовитые и пахучие миазмы – особенно когда чувствует посягательство на привычные для нее места комфортного «харчевания»". (Звездочки, в изобилии рассыпанные "КП", означают "иноагентский" статус перечисленных лиц).

В ЦДЛ и других подобных объектах теперь, видимо, будут "харчеваться" только те, кому это позволят Кремль и Владимир Мединский. "Начинаем думать, как наводить порядок в Переделкино", – поделился дальнейшими планами шеф СПР. Делегаты съезда отреагировали слаженными аплодисментами.

Татьяна Давыдова

Союз писателей России вчера экстренно провел съезд. Решал имущественные вопросы.

Мединский заявил с трибуны: «Наша задача вернуть Переделкино Союзу писателей».

И много еще чего надо вернуть, говорили делегаты.

Михаил Афанасьевич, не волнуйтесь, тут все по-прежнему.

Наталья Громова тоже проводит параллели со временами булгаковскими – и горьковскими, а точнее сталинскими:

Встреча писателей на квартире у А.М. Горького 26 октября 1932: "Сталин: Сейчас последний вопрос — о материальной базе будущего союза писателей. Надо сделать все, чтобы обеспечить вашу работу. Вот сначала мы построим литературный институт Вашего имени, Алексей Максимыч, — Сталин кладет ему на плечо руку. — В этом институте будет воспитываться та молодежь, о которой я говорил, — кадры новые. Вокруг института и место выберем где-нибудь хорошее возле города: надо создать поселок, что ли...

— Писательский городок, — подает кто-то реплику.

Сталин:

— Да, писательский городок. Гостиницу, чтоб в ней жили писатели, столовую, библиотеку большую — все учреждения. Мы дадим на это средства. Библиотеку на миллион томов. Это обойдется недорого. Это все с лихвой окупится. Мы все должны заботиться о будущем союзе. О будущей учебе, об организации поездок писателей за границу для расширения горизонта, — добавил Сталин. — Это все дело Оргкомитета, обо всем он должен позаботиться перед съездом союза писателей. Вот тут Гронский говорил, что союз писателей это не профессиональный союз. Почему не профсоюз? Почему он не должен заботиться о материальных делах своих членов? Он должен об этом заботиться, это его дело. Союз писателей должен заботиться о всех сторонах жизни своих членов. Ну, вот все, что я вам хотел сказать".

Sergey Hasanalizade

Вопрос о писательских дачах – краеугольный в литературном процессе. На этом ещё Союз советских писателей стоял непоколебимо.

О собственно литературном творчестве на съезде говорили гораздо меньше, чем о переделе собственности.

Андрей Янгель

Новости отечественной литературы

Пишут, что в Москве прошёл внеочередной съезд Союза писателей России (СПР). Главный писатель Мединский сообщил членам союза, что в собственность СПР возвращён Дом союза писателей СССР на Поварской улице (известный как Дом Ростовых), Дом на Комсомольском проспекте и "Книжная лавка писателей" на Кузнецком мосту. Скоро к писательской собственности добавится издательство "Художественная литература".

Союз писателей Татарстана объединился с Союзом писателей России.

В дружную семью Союза писателей России влились литераторы с Чукотки. В Анадыре прошло собрание по воссозданию Чукотского отделения союза. Писательские организации множатся по всей стране.

О выпуске новых книг, достойных прочтения, не сообщалось.

Прочитал новости о писателях и почему-то вспомнил Игоря Губермана:

"Любил я книги, выпивку и женщин

И большего у бога не просил.

Теперь азарт мой возрастом уменьшен,

Теперь уже на книги нету сил."

Впрочем, кое-какие продуктивные идеи, касающиеся литературы, у Мединского, кажется, есть. Дело за реализацией: