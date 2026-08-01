Лидеры 22 стран ЕС раскритиковали власти Испании в связи с Сеутой

Лидеры 22 из 27 стран ЕС в субботу направили письмо в адрес руководителей Еврокомиссии и Евросовета, а также председательствующей в ЕС Ирландии, с критикой властей Испании в связи с событиями в анклаве этой страны Сеуте, куда накануне практически беспрепятственно проникли десятки тысяч мигрантов из Марокко. Об этом пишет Politico.

Несмотря на то, что, по сообщениям испанских властей, подавляющее большинство нарушителей границы уже вернулось в Марокко, и никто из них не попал на европейских континент, руководители 22 стран, в том числе канцлер Германии Фридрих Мерц, глава правительства Италии Джорджа Мелони, лидеры Бельгии, Нидерландов, стран Скандинавии, Балтии, Центральной и Восточной Европы, потребовали обсудить сложившуюся ситуацию на уровне ЕС.

Они указали в частности на недавнее решение правительства Испании открыть путь к легализации пребывания в стране, а следовательно и в ЕС, до 1,2 миллиона мигрантов, как на один из факторов, приведших к нынешнему кризису. В письме подчёркивается, что ЕС должен проводить единую политику и жёстко бороться с нелегальной миграцией, а не создавать впечатление, что, нелегально проникнув в ЕС, люди могут иметь шанс легализовать своё пребывание. Также в нём сказано, что страны могут прибегнуть к восстановлению контроля на внутренних границах.

Письмо не подписал президент Франции Эммануэль Макрон и лидеры ещё трёх стран (не считая самой Испании).

Авторы письма призвали провести срочную видеоконференцию министров внутренних дел стран ЕС. Ирландия организует такую встречу во вторник.

Испанские власти и лично премьер-министр Педро Санчес не согласились с критикой и, напротив, обвинили партнёров в "эгоизме" и отсутствии солидарности.

В МИД Испании заявили, что схема легализации мигрантов никак не связана с Сеутой, поскольку никто из проникших в Сеуту не мог ей воспользоваться. Срок подачи заявлений уже истёк, а сам процесс, как утверждается, был связан с рядом ограничений. Санчес, в свою очередь, в своём письме руководителям ЕС пожаловался на тех руководителей, которые призвали к приостановке участия Испании в Шенгенских соглашениях. Он также заявил, что Испания не на первом месте по числу прибывающих нелегальных мигрантов, и отметил, что "в нынешнем международном контексте ЕС не может позволить себе такие эгоистичные, поляризующие и незаконные реакции".

Ранее ещё более жёсткой, чем коллеги по ЕС, критике власти Испании подвергла администрация президента США Дональда Трампа. Сам Трамп сослался на ситуацию в Сеуте как на доказательство правильности жёсткой миграционной политики, обвинив демократов в том, что они открыли бы границу, как испанские власти.

Массовый приток мигрантов в испанский анклав начался 30 июля. По данным местных властей, границу пересекли 60 тысяч человек, преимущественно граждан Марокко.

Премьер-министр Испании Педро Санчес охарактеризовал случившееся как "нападение" и "нарушение территориальной целостности" Испании. Он возложил ответственность на преступные группировки, занимающиеся нелегальным перемещением людей. В субботу власти заявили о восстановлении порядка и пограничного контроля и о том, что мигранты массово возвращаются обратно в Марокко.

Власти также сообщили об установке дополнительного 500-метрового защитного барьера вдоль морских оградительных сооружений.