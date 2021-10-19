Лидеры ЕС и Польши раскритиковали друг друга в Европарламенте

Руководители Европейского Союза и Польши во вторник вступили в полемику на сессии Европарламента в Страсбурге по вопросу о соблюдении Варшавой европейских норм. Лидеры ЕС прямо пригрозили Польше лишением финансовых дотаций.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Европарламенте, назвала недавнее решение Конституционного суда Польши, объявившего о приоритете конституции страны над нормами ЕС, прямой угрозой единству Евросоюза. Она отметила, что все страны ЕС должны придерживаться принципа верховенства права. Если Польша не изменит своё решение, может быть не только заморожено финансирование из недавно созданного европейского фонда реконструкции, но и запущена процедура лишения её права голоса в ЕС.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий также выступил перед депутатами. Он назвал ложью утверждения о том, что Польша намеревается покинуть ЕС, сказал, что Варшава не поддастся на "шантаж" и при этом призвал к диалогу.

Польша, как и Венгрия, где у власти находятся похожие по духу правопопулистские правительства, долгое время конфликтуют с руководством ЕС, которое обвиняет эти страны, в частности, в наступлении на свободу судебной власти.

Ситуация вокруг Польши будет обсуждаться на саммите лидеров стран ЕС в конце недели. Не все лидепы готовы поддержать заморозку финансирования Польши из европейского фонда. В частности, президент Литвы Гитанас Науседа во вторник после встречи с польским президентом сказал, что такое решение было бы аморальным и подорвало бы единство ЕС.