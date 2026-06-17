Лидеры G7 поддержали Украину и обещали усилить санкции против РФ

Лидеры стран "Группы семи" (G7) на саммите во французском городе Эвиан заявили о поддержке Украины и о намерении усилить санкции против России, в частности в отношении её нефтегазового сектора. Об этом говорится в опубликованном 17 июня заявлении руководителей США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Японии и Канады по геополитическим вопросам. Вот полный текст его части, посвящённой Украине:

"Мы, лидеры G7, едины в своей непоколебимой поддержке Украины в её защите свободы, суверенитета и территориальной целостности. Мы подтверждаем нашу солидарность с украинским населением, пострадавшим от нападений на его критически важную инфраструктуру и культурное наследие. Мы высоко оцениваем стойкость Украины и её прогресс на поле боя в последние месяцы и подчеркиваем, что на нём сейчас изменилась ситуация.

Для поддержки и ускорения этих изменений мы договорились увеличить поставки средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и перехватчиков, а также средств большой дальности. Мы также готовы рассмотреть вопрос о предоставлении Украине лицензий, позволящих увеличить её военное производство.

Мы подчёркиваем важность устойчивости в энергетической сфере, исходя из потребностей и приоритетов украинских властей. Мы договорились оказать дополнительную поддержку, чтобы страна пережила следующую зиму.

Мы обязуемся усилить давление на российскую военную экономику. В этом контексте мы усилим наши санкции, в том числе в отношении нефтегазового сектора. Мы считаем, что сейчас подходящий момент для принятия дополнительных мер, на фоне заключённого президентом Трампом соглашения о возобновлении работы Ормузского пролива, которое мы поддерживаем".

Заявление поддержал и президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, администрация которого более года пытается добиться завершения войны в Украине в роли посредника. США отказывались от введения новых санкций в отношении России и от жёсткой риторики в адрес Москвы.

"Семёрка" обсуждала в том числе войну в Украине на заседании утром 16 июня с участием украинского президента Владимира Зеленского, он также поговорил напрямую с президентом США. И Зеленский, и дипломатические источники ряда СМИ описывали атмосферу как позитивную и близкую к единству по вопросу о поддержке Украины и стремлении добиться от России мира. Канцлер Германии Фридрих Мерц в частности заявил, что сейчас, с украинскими успехами на фронте, открылось окно возможностей для достижения мира.

Трамп 16 июня заявил, что подписание сделки с Ираном и открытие Ормузского пролива создают условия для возвращения санкций против российской нефти. "Вскоре мы сможем это сделать, поскольку нефть сейчас свободно течёт", – сказал Трамп, комментируя предстоящее открытие Ормузского пролива.



По словам французского источника, то, что мирное соглашение с Ираном, хотя формально ещё не подписанное, уже помогло снизить цены на энергоносители, облегчило странам G7 достижение консенсуса по санкциям против России.



Украина также добивается от США лицензии на производство ракет-перехватчиков Patriot на своей территории. Как рассказали FT украинские официальные лица, нынешние поставки слишком малы и медленны, из-за чего растут российские удары по гражданской инфраструктуре.

"Приоритеты ясны: увеличение количества ракет ПВО и предоставление лицензий на их производство, пакет поддержки на зиму и усиление давления на Россию. Важно, что США готовы обеспечить поддержку в этих направлениях работы", – написал по итогам многосторонней встречи Зеленский. В результате упоминание о лицензиях появилось в совместном заявлении.

Российские власти отрицают изменение динамики на поле боя. Президент России Владимир Путин утверждает, что российские войска наступают на всех направлениях. Это утверждение противоречит объективным данным: на одних участках фронта, например в Константиновке, российские войска продвигаются, на других, например в Запорожской области, теряют территории. Однако в целом линия фронта почти не меняется уже многие месяцы, при этом Украина наращивает удары по российским тылам.