Зеленский: лидеры G7 уверены, что "Россия не побеждает"

Лидеры стран "Группы семи" (G7) на саммите во французском городе Эвиан провели "очень хорошую" встречу, посвящённую Украине, и пришли к единому мнению о необходимости усиления давления на Россию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на не названного по имени французского дипломата. Он уточнил, что речь может идти о новых санкциях в сфере нефти и газа.

Как сказал источник, все участники встречи согласились с мнением о том, что Украина сейчас владеет инициативой в войне.

Утреннее заседание саммита прошло с участием президента Украины Владимира Зеленского. Впоследствии Трамп и Зеленский поговорили друг с другом, во встрече принял участие и госсекретарь США Марко Рубио. Речь не шла о полноценной двусторонней встрече, а скорее о разговоре "на полях" саммита, отметили в команде Зеленского. Трамп назвал встречу "очень хорошей" и заявил, что позднее ещё раз поговорит с украинским президентом.

В интервью Reuters после встречи Зеленский заявил, что все лидеры "семёрки" согласились с тем, что Россия не выигрывает войну. Он подтвердил, что обсуждались новые санкции против России в энергетической и банковской сферах, а также поставки Украине средств ПВО и ракет. По словам Зеленского, Трамп позитивно отнёсся к идее поставок новых средств ПВО. Зеленский призвал к проведению встречи с Владимиром Путиным до наступления зимы, отметив, что следующая зима в случае продолжения войны будет трудной не только для Украины, но и для России. Также президент Украины отметил, что 60% населения России хочет завершения войны, но в окружении Путина есть люди, которые выступают за новую мобилизацию.

Официально пока не было объявлено о каких-либо решениях. Зеленский ранее выражал надежду, что Украина будет одним из главных вопросов повестки дня саммита.

Трамп, беседуя с журналистами, отметил, что администрация США теперь сфокусируется на завершении войны в Украине и призвал Россию "заключить сделку". Двумя днями ранее президент США говорил по телефону с лидерами как России, так и Украины, после чего сказал, что надеется, что и Путин, и Зеленский готовы "что-то сделать" для завершения войны.

В саммите "Группы семи" принимают участие лидеры США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Японии и Канады, а также ЕС, Зеленский и руководители ещё ряда стран приглашены как гости.

Ранее 16 июня Великобритания на 70 позиций расширила санкционный список в отношении России. О новых санкциях объявила также Канада. Она внесла в санкционные списки 7 физических и 34 юридических лица, в их числе Московская биржа и Санкт-Петербургская биржа, "Абсолют банк" и "Земский банк", страховая компания "Согласие", а также ряд судов так называемого теневого флота.