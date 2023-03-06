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Лие Ахеджаковой передали более 15 тысяч писем со словами поддержки 

Лия Ахеджакова 

Актриса Лия Ахеджакова получила больше 15 тысяч писем со словами поддержки, рассказал в своём телеграм-канале режиссёр Кирилл Серебренников, призвавший три недели назад всех желающих написать их. По словам Серебренникова, письма распечатаны и переданы Ахеджаковой, "она совершенно счастлива и благодарит каждого".

8 февраля стало известно, что руководство московского театра "Современник", где Лия Ахеджакова работала с 1977 года, убрал из репертуара последнюю постановку с её участием – спектакль "Игра в джин". По словам актрисы, которая неоднократно публично критиковала Владимира Путина и выступала в поддержку Украины, директор театра в разговоре с ней упомянул, что его "буквально завалили гневными письмами в её адрес". Официально в театре причиной отмены спектакля назвали плохое самочувствие Ахеджаковой. Актриса это не подтвердила, заявив, что "очень хотела играть".

До этого "Современник" снял с показа другой спектакль с Ахеджаковой – "Первый хлеб". На него жаловались "Офицеры России" из-за монолога актрисы, который якобы оскорбляет ветеранов.

В конце 2022 года в Петербурге на неопределённую дату перенесли спектакль "Мой внук Вениамин", в котором также играла Ахеджакова. Причина названа не была, однако именно тогда актрису много и резко критиковали в прокремлёвских телеграм-каналах.

  • После полномасштабного военного вторжения на территорию Украины российские власти начали преследовать в том числе деятелей культуры, которые выступили против войны. Сотни режиссёров, актёров, музыкантов и художников столкнулись с невозможностью заниматься профессиональной деятельностью в России и были вынуждены покинуть страну. За антивоенную позицию против некоторых из них – как, например, против лидера рок-группы "ДДТ" Юрия Шевчука и актёра Артура Смольянинова – были заведены административные дела о дискредитации действий российской армии.

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