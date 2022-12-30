В Петербурге отменили спектакль с участием Лии Ахеджаковой

Дворец культуры "Выборгский" в Санкт-Петербурге объявил о переносе на неопределённую дату спектакля по пьесе Людмилы Улицкой, главную роль в котором должна была играть народная артистка России Лия Ахеджакова. Причина переноса не уточняется, зрителям предлагают вернуть деньги за билеты. В последнее время прокремлёвски настроенные авторы в социальных сетях подвергали резкой критике Ахеджакову, которая неоднократно высказывалась с антивоенных позиций.

Спектакль "Мой внук Вениамин" должен был пройти 4 января. Пьеса Людмилы Улицкой была написана в 1980-х годах. Лия Ахеджакова играет мать, которая хочет женить сына на девушке "из хорошей семьи" против воли сына.Как и Лия Ахеджакова, Людмила Улицкая известна резкой критикой политики российских властей.

С другой стороны, в спектакле занят молодой актёр Глеб Пускепалис - сын артиста Сергея Пускепалиса, который поддерживал политику России в отношении так называемых "ДНР" и "ЛНР" и 20 сентября погиб в автокатастрофе в Ярославской области, когда он, по утверждению его друзей, вёл микроавтобус в Донецкую область, чтобы передать его сепаратистам в качестве гуманитарной помощи.

Несколько дней назад, по сообщению телеканала "Дождь", в телеграм-каналах "патриотических военкоров" появились посты с критикой Ахеджаковой. Высказались по поводу Ахеджаковой также журналистка Марина Ахмедова, недавно назначенная главным редактором издания Regnum, и журналист "Комсомольской правды" Александр Коц, которого президент России Владимир Путин в ноябре ввел в состав Совета по правам человека. Они утверждали, что Ахеджакова жертвует свои гонорары на поддержку вооружённых сил Украины и возмущались высказываниями актрисы в поддержку "противника". Замглавы дирекции программы "Вести" на ВГТРК и вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев опубликовал афишу спектакля и порекомендовал Ахеджаковой выступить совместно с "музыкантами" (одно из названий членов российской "ЧВК Вагнера").

По свидетельствам зрителей, на прошлых показах спектакля активисты пикетировали вход в театры с плакатами "Ахеджакова, проси прощения у русских".