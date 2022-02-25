Лига безопасного интернета вновь пожаловалась на Юрия Дудя

Лига безопасного интернета обратилась в Генеральную прокуратуру и Министерство юстиции России с просьбой проверить наличие у журналиста Юрия Дудя иностранного финансирования. Об этом сообщает ТАСС.

Глава организации, дочь сенатора Елены Мизулиной, Екатерина Мизулина ссылается на публикации "ряда СМИ" о якобы имеющемся у Дудя иностранном финансировании, не указывая конкретных изданий. Если выяснится, что оно есть, Лига безопасного интернета требует признать Дудя "иностранным агентом".

23 февраля Юрий Дудь раскритиковал российские власти, признавшие независимость так называемых "ДНР" и "ЛНР". Журналист назвал президента Путина "увлекшимся историей императором", а руководство страны - "свитой с ампутированным мнением и волей", которая "так складно и так сладко одобряет войну из теплых столичных квартир".

C раннего утра 24 февраля российская армия наносит удары по территории Украины. Сообщается об обстрелах и бомбардировках крупных украинских городов. Российские официальные ведомства почти не комментируют ситуацию вокруг вторжения.

Днем 24 февраля Роскомнадзор потребовал от СМИ при освещении "специальной операции" на территории Украины использовать информацию и данные "только из официальных российских источников" под угрозой миллионных штрафов и блокировок.