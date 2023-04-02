Лига вечного мира. Михаил Немцев - об отмене государств

Революции и гражданская война – неподходящее время мечтать о Вечном мире во всём мире, который гарантирует некий Всемирный парламент. Однако адвокат Антонин Михайлович Михайловский жил именно в такие годы в России, в алтайском городе Бийске, служил присяжным поверенным и мечтал именно о мире во всём мире. Подробности его биографии почти неизвестны. Понятно только, что, хотя он явно был чудаком, придуманный им в 1917 году Всемирный Парламент в конце-концов, как ни странно, действительно появился.

Известно, что к 1917 году адвокат Михайловский служил присяжным поверенным (адвокатом) при окружном суде. После Февральской революции 3 марта в Народном доме Бийска состоялось собрание представителей городской общественности. Обсуждали известия об отречении от престола царя Николая II и создании Временного правительства. В итоге было принято решение старые органы местного самоуправления распустить и избрать Исполнительный комитет из 66 представителей горожан. Михайловский стал в нем товарищем, то есть заместителем, председателя. Перед Комитетом стояла задача организации выборов в Городской совет. В апреле 1917-го Михайловский и сам участвовал в этих выборах, но неуспешно.

Будущее объединённое человечество - это прекрасный хор, выполняющий гимн свету

Революцию в городе тогда делали люди с замысловатыми судьбами. Недолгим главой городского Исполнительного комитета и начальником Михайловского был Илья Шедриков, который в своё время создал меньшевистскую организацию в Баку, на почве каких-то денежных махинаций поссорился с Иосифом Джугашвили (Сталиным), потом служил юристом в Бийске, на короткое время возглавил здесь исполком, потом уехал к себе на родину в Туркестан, оттуда эмигрировал в Китай, в Шанхае выдавал себя за лидера несуществовавшего сибирского освободительного движения, умер в Сан-Франциско. Примерно в это же время в Бийск перебрался с Балтики моряк Пётр Мерлин. В 1919 году он возглавил здесь большевистскую подпольную ячейку с целью подготовки и проведения вооружённого восстания против Омского правительства Александра Колчака. Ячейка была раскрыта секретным агентом. Мерлина и наиболее активных подпольщиков расстреляли. Теперь туристы удивляются, когда находят на карте города улицу имени как будто волшебника Мерлина.

Но Антонин Михайловский был погружён в те годы в политику совершенно по-своему. Он собирался переустроить и осчастливить человечество. В 1917 году была опубликована его небольшая брошюра "Верховенство человечества и международный парламент". В первой части Михайловский прямо и решительно заявлял: суверенитет отдельных государств себя изжил. Суверенитет отдельных человеческих "соединений" всегда зависит от других, соседних "соединений", а государство – такое же "соединение" среди прочих. Подлинным суверенитетом может обладать только всё человечество. Более того, такой суверенитет необходим для защиты прав человека (буквально), в особенности от покушений на них различных государственных властей.

Дело в том, что "будучи свободной личностью, всякий имеет право требовать охраны его и его общечеловеческих прав и интересов, где бы то ни было. Личность и её права, интересы должны быть ограждены во всяком уголке земного шара. Однако отдельные группы и государство могут безнаказанно нарушать их, смотря на всё с точки зрения своих групповых интересов и будучи односторонними, пристрастными" (цитирую по статье филолога А.И. Кондратенко “Планетарный проект "Верховенство человечества" – книга, изданная в Орле в 1917 году, это до сих пор единственное исследование идей Михайловского). Тут Михайловский очень близок к идее универсальных прав человека, которые должны быть безусловно ограждены от государственного произвола. Шёл третий год мировой войны. До "Всеобщей декларации прав человека" оставалось ровно три десятилетия. Российское государство распадалось.

Михайловский наблюдал, как существовавшие тогда государственные границы рушатся, а государственные и международные институты оказываются неспособными защитить обычного человека от войн, революций и насилия. И он понимал, что противопоставить этому необходимо принципиально новые формы международного устройства. При этом он был ещё и эсперантистом – сторонником изучения искусственного языка, призванного объединить людей. Эсперанто пользовался большой популярностью в Российской империи в начале века. Михайловский переписывался с эсперантистами других стран, проникаясь идеями наднационального и надгосударственного объединения.

Чтобы избежать злоупотреблений "несостоятельной" идеей суверенитета, Михайловский попросту предложил всему человечеству отменить государства. Он сравнивает будущее объединённое человечество с "прекрасным хором, выполняющим… гимн свету". Сам этот образ, наверное, увлекал Михайловского обещанием всеобщей гармонии, почти райской. Как он представлял себе её достижение? Через создание Всемирного Парламента.

Осенью 1917 года готовился съезд только что избранного Всероссийского учредительного собрания. После отречения Императора Николая II Россия жила под властью Временного правительства. "Учредиловка" должна была положить конец этой "временности", избрать наконец подходящую для Российской республики форму правления. Михайловский предложил собранию поставить перед собой задачу куда грандиознее: прямо объявить Российскую республику частью объединённого Великого человечества, подчинённой Всемирному парламенту!

Российская республика сделала бы это первой из всех стран, и тем самым начала бы новую эпоху в истории всего мира, мечтал бийский адвокат. Так, писал он, будет закончена наконец мировая война. Союзники (Антанта) больше не смогут интриговать против России, ведь отдельных государств не станет. Заодно России будут сразу списаны огромные военные долги (в этом аргументе, возможно, сыграла свою роль адвокатская привычка искать убедительные доводы и материальную заинтересованность сторон). Ни революций, ни контрреволюций людям больше не понадобятся. Всемирный парламент гарантирует защиту прав всем. Народы мира проведут выборы в него, и таким образом откажутся от устаревшей идеи государства. Ведь никто не будет, убеждал читателя Михайловский, возражать против такой чистой идеи!

Депутаты от разных стран должны, по его замыслу, избираться во в Всемирный Парламент так: один представитель от 2-3 миллионов населения. Эти избранники, считал Михайловский, соберутся на учредительный съезд, примут декларацию суверенитета Земли и образуют из себя Всемирный парламент. Впервые он соберётся в Москве или Петрограде, а потом... а потом будет видно. Главное, что настанет "вечный мир и братство всех людей и народов", которые будут управлять сами собой.

В начале брошюры Михайловского сообщается, что "в сокращённом виде" 27 октября – 1 ноября 1917 года эта работа была представлена в ЦК нескольких левых партий "с вопросом, ставят ли они провозглашение суверенитета человечества и организацию Международного парламента ближайшей задачей в своей международной программе борьбы за скорый, справедливый и прочный мир". Вряд ли ЦК партий удосужились ответить на этот вопрос. Но удивительнее другое: брошюра заканчивается сообщением, что 6 октября 1917 общее собрание солдат и офицеров 5-го авиационного парка, выслушав доклад А. Михайловского, постановило немедленно призвать правительство, чтобы то "немедленно обратилось как к воюющим, так и к нейтральным государствам всего мира… Как все были едины в борьбе за Российское Учредительное собрание, так пусть же будут едины все и в борьбе за принцип верховенства человечества и за Международный парламент". Этот 5-й авиапарк располагался тогда в Брянске. Что занесло туда Антонина Михайловского? И как он потом, во время или после Октябрьского переворота, вернулся в Бийск?

Но он точно вернулся. И создал в Бийске некую "Лигу общечеловеческого братства и вечного мира". Эта "лига", вероятно, некоторое время даже регулярно собиралась и искала способы исполнить проект Михайловского. 4 июня 1918 года, когда фактически уже разгоралась гражданская война, Лига обратилась через одну из местных газет к партии большевиков с требованием немедленно провозгласить верховенство воли всего "великого человечества" и приступить к созыву Всемирного парламента. Это якобы позволило бы превзойти интересы разных групп и избежать начинавшейся войны.

Затем последовали обращения к Временному Сибирскому правительству. Вероятно, и в другие организации и партии. Требования явно в целом воспроизводили брошюру Михайловского. Разместить Всемирный парламента Лига предлагала уже в Томске или Омске, или другом сибирском городе, ведь 4 июля Временное Сибирское правительство объявило о независимости Сибири. Проигнорировать такое событие Михайловский не мог. Во время гражданской войны "Лига общечеловеческого братства и вечного мира" могла бы в принципе обращаться куда угодно и к кому угодно. Судя по всему, никто эти обращения просто не замечал.

Барнаульский "мемориалец" Артём Кудинов обнаружил в бийской газете того времени сообщение, что в декабре 1918 года Лига на одном из своих собраний рассмотрела международное положение и приняла обращение к президенту США Вудро Вильсону. Всё с теми же словами: "Да здравствует Великое человечество, выражающий его волю Всемирный парламент! Да здравствует равноценная развивающаяся личность, вечный мир и братство всех людей и народов!" Интересно, отправила ли Лига на самом деле какое-нибудь обращение в Вашингтон, а если да, то получили ли его в Белом доме?

В годы гражданской войны Михайловский служил в Бийском народном суде и продолжал размышлять об объединении человечества. В газете "Алтайский край" в 1919 году было опубликовано его стихотворение с такими словами:

Не разрушай, а строй! Давайте строить, братья!

Не рознь и не вражда, а общий клич "Вперёд!"

Пусть будет как девиз для всех нас без изъятья

И к Человечеству пусть всех нас приведёт

Безусловно, всё это выглядит очень наивно: повсюду в Сибири идёт смертельная борьба за власть, а в Бийске какой-то адвокат проектирует Всемирный парламент. Проекты Лиги удостоилась осмеяния в популярной газете "Сибирская речь". "Кто бы мог подумать", писал её фельетонист, "что г. Бийску суждено решить все проклятые вопросы о человеческом братстве, о мире и пр.?" А действительно, кто бы мог такое подумать?

Но ровно через год, после того как бийская "Лига общечеловеческого братства и вечного мира" собиралась обратиться к Вильсону, была создана Лиги наций – первый всемирный орган, предназначенный предотвращать войны и объединять человечество. Лигой также серьёзно рассматривался вопрос учреждения в качестве рабочего языка эсперанто. А символом Лиги наций стала двойная пятиконечная звезда, знак единства всех людей на пяти континентах. Именно об этом и мечтал бийский адвокат Антонин Михайловский.

Последние сведения о нем относятся к 1920 году, когда он был арестован большевиками.

Михаил Немцев – философ

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