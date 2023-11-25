Лилию Чанышеву этапировали в СИЗО в Перми, она на пути в колонию

Бывший координатор штаба Навального в Уфе Лилия Чанышева, приговорённая к семи с половиной годам колонии по обвинению в создании экстремистского сообщества, несколько дней назад была этапирована из СИЗО в городе Дюртюли под Уфой, где она находилась в последнее время, в столицу Башкортостана, оттуда её отправили по этапу в Челябинск, а затем в Пермь. Как сообщают в воскресенье издания "Сота" и "Пермь 36,6 ПРОТИВ ВОЙНЫ", 25 ноября она была доставлена в СИЗО в Перми. Оттуда, как ожидается, её этапируют в женскую колонию номер 28 в городе Березники Пермского края.

О предстоящем этапировании 17 ноября сообщила сама Чанышева своему адвокату Сергею Макаренко. По предположениям Макаренко, оно должно было продлиться около одного-двух месяцев. Однако до Перми заключённую довезли из Уфы за неделю, с остановкой в СИЗО Челябинска.

24 ноября, как сообщало издание RusNews со ссылкой на саму Чанышеву, её поместили в "мужской корпус" челябинского СИЗО. По словам заключённой, там не было горячей воды, а в камере было очень холодно и жили мыши. В тот же день её отправили дальше по этапу, в Пермь.

Верховный суд Башкортостана 7 ноября оставил в силе приговор Лилии Чанышевой, вынесенный районным судом в Уфе летом.