"Блестящий пример настоящего политика". Приговор Лилии Чанышевой

Суд в Уфе приговорил оппозиционного политика, бывшую активистку штаба Алексея Навального Лилию Чанышеву к 7 годам и шести месяцам колонии и к штрафу в 400 тысяч рублей. Ее признали виновной в организации экстремистского сообщества. Обвинение просило для Чанышевой 12 лет лишения свободы. Ее арестовали в ноябре 2021 года по "объединённому уголовному делу" в отношении Навального и его ближайших соратников. В последнем слове Лилия Чанышева попросила судью "дать ей шанс стать мамой".

Чанышеву признали виновной по ч. 3 ст. 282.1 УК РФ ("Организация экстремистского сообщества с использованием служебного положения"), ч. 1 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности") и ч. 3 ст. 239 УК РФ ("Пропаганда деяний некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан").

Муж Лилии Чанышевой Алмаз Гатин после вердикта суда отметил, что "воспринял этот приговор с болью, но боль эта не эмоциональная, а больше сконцентрированная на дальнейшую борьбу за свободу моей супруги".

— Мы будем сражаться. Этот приговор обязательно будет обжалован и в апелляции, и в кассации, и дальше, если потребуется. Будем добиваться полного освобождения Лилии, — сказал Гатин.

Адвокат Чанышевой Сергей Макаренко также прокомментировал "Idel.Реалии" приговор:

— Я считаю этот приговор незаконным, необоснованным, сугубо политическим. Рано или поздно он будет отменен, а Лилия Чанышева будет реабилитирована. Это мое глубокое убеждение, основанное на многолетнем профессиональном опыте.

Еще один адвокат Чанышевой, Рамиль Гизатуллин, в беседе с "Idel.Реалии" назвал приговор "несправедливым".

— В любом случае мы после изучения текста приговора будем его обжаловать. Несправедливо, что за законную политическую деятельность человека признают экстремистом. Самое главное — плодами, результатами ее деятельности воспользовались те же государственные органы. Я имею в виду истории с закупкой пиксельных елок, с признанием шихана Куштау природным памятником, с расселением жильцов из аварийного дома на улице Шота Руставели в Уфе. Везде был положительный результат от деятельности Лилии. И как тогда это всё — её преследование — назвать? — задался вопросом Гизатуллин.

Приговор Чанышевой осудил даже бывший председатель Общественной палаты Башкортостана Ростислав Мурзагулов, по навету которого, как подозревала Команда Навального, ее и посадили. Вот что чиновник сказал в интервью проекту Idel.Реалии:



— Это - приговор негласному договору Путина с думающей частью страны: "Я вам — немного денег, а вы — не мешаете мне стать царем". Чанышева — искренний человек, который в договоры с Путиным не играл, и сегодня она получила этот безумный срок именно за это. Как раньше за это же получили срока Яшин, Кара-Мурза, Навальный, Горинов и другие, а еще раньше - за это же получил пулю Немцов. И нужно еще раз признать, что не было бы войны, была бы нормальная страна и, не исключено даже, что Путин не вошел бы в историю как палач, вор и кидала, если бы тысячи таких, как я, не подписали этот мелкомеркантильный договор, - сказал бывший путинский чиновник в разговоре с "Idel.Реалии".

Последнее слово Лилии Чанышевой полностью опубликовала экс-депутат Юлия Галямина. "Моё уголовное дело – политическое. Поэтому подсудимой я себя не чувствую. Политик – это тоже профессия. Поэтому признавать вину для меня – это всё равно, что учительнице признать вину в том, что она – учительница, а врачу, что она – врач", – сказала Чанышева.

Также она рассказала о репрессиях в Башкортостане при нынешнем губернаторе Радии Хабирове и в России в целом при президенте Владимире Путине. "Путин – это коррупция, низкие зарплаты и пенсии, падающая экономика и растущие цены. Путин – это война! И это уже коснулось каждого!", – заявила Чанышева.

Оппозиционерка пообещала продолжить бороться с коррупцией и беззаконием в Башкортостане и обратилась к судье с просьбой поддержать её "как политика, как женщину" . "Дайте мне шанс стать мамой", – завершила она свою речь.

О роли и месте Лилии Чанышевой в структурах Алексея Навального и о том, почему российские власти преследуют оппозиционных активистов, Радио Свобода рассказала соратница Алексея Навального, политическая активистка и общественный деятель Кира Ярмыш:

Лилия - пример настоящего оппозиционера и региоального политика

- Лилия – пример настоящего оппозиционера и настоящего регионального политика. Сейчас в России не так много людей, которые по-настоящему болеют душой за свой регион, которые хотят улучшения жизни и активно работают для того, чтобы эта жизнь улучшилась. Она пришла к штаб Навального в 2017 году после того, как работала в крупной аудиторской компании, в одной из компаний "большой четверки". Там у нее была высокая зарплата и блестящие карьерные перспективы. И все это она решила променять на то, чтобы стать координатором штаба в Уфе, вернуться обратно на родину и там заниматься региональной политикой. Это, конечно, было потрясающе! Мы тогда нанимали координаторов по всей стране, и у нас было огромное количество резюме и предложений сотрудничать, но Лилия, конечно, нас всех очень сильно впечатлила своей решимостью. В итоге она осталась координатором на все четыре года, которые штабы действовали. Во многих других регионах координаторы со временем менялись, а Лилия буквально от начала и до конца, до момента признания штаба экстремистской организацией оставалась координатором. Ничем другим она заниматься не хотела, и мы совершенно точно не хотели ее терять. Поэтому были очень рады, что она продолжает работать. Она делала огромное количество вещей, будучи координатором. Она занималась расследованиями, организовывала антикоррупционные протесты, в том числе и экологические. Как раз тогда было много протестов, связанных с Куштау, и она там активно тоже выступала и в них участвовала. Она принимала участие в обсуждении бюджета, пыталась баллотироваться на выборах, но, разумеется, ей не давали в них участвовать. Это блестящий пример настоящего российского политика. И после того, как ее арестовали, она еще больше показала, какая она на самом деле, потому что так героически, так мужественно и непримиримо держаться во всех этих обстоятельствах – это очень трудно! В этом смысле Лилия - просто поразительный пример.

- Вы можете оценить масштаб гонений на сторонников Алексея Навального?

В России никакие законы не действуют

-К сожалению, я не знаю точных цифр. Я знаю, что почти все координаторы штабов Навального уехали, но часть людей осталась. Собственно, Лилия была одним из тех людей, кто сказал, что не будет уезжать из России ни при каких обстоятельствах. Она осталась, несмотря ни на что, теоретически угроза ареста была. Мы, конечно, надеялись, что этого не случится, потому что штабы мы ликвидировали до признания их экстремистской организацией. Казалось, что у закона не может быть обратной силы, но в России, если ты занимаешься оппозиционной политикой, никакие законы не действуют. Поэтому Лилия стала одной из тех, кого задержали. Она не единственная из наших сторонников, кто сейчас находится под разными мерами пресечения или у кого сейчас суд. Вместе с Алексеем Навальным будут судить нашего коллегу Даниэля Холодного. Они оба из Москвы, поэтому их будут судить одновременно в колонии.

- Существует ли у вас какая-то стратегия борьбы за освобождение ваших товарищей, естественно, с учетом всех обстоятельств нынешнего времени?

Говорить о политзаключенных очень важно

- Мы стараемся использовать все возможные методы. Я не могу рассказывать в подробностях о том, что мы делаем, но о чем я точно могу говорить, и что я призываю делать – это как можно больше распространять информацию. Людям кажется, что это какое-то мелкое и бесполезное действие, но, на самом деле, это очень важно для сохранения хотя бы какого-то стандарта нормальной жизни для этих политзаключенных. Если мы будем говорить о Лилии, постоянно напоминать о том, как она там, то отношение к ней будет хоть сколько-нибудь меняться, и она будет как будто бы в слегка большей безопасности. Это минимум, что мы можем делать. Ну, и понятное дело, что мы постоянно должны требовать ее свободы так же, как и свободы всех политзаключенных.

- Обвинение запросило для Лилии Чанышевой 12 лет лишения свободы. В итоге ее посадят на 7 с половиной, что тоже очень много. Конечно, путинский режим уже нас уже ничем не может удивить. Но какие лично у вас чувства вызывает желание отправить за решетку молодую, умную, красивую женщину , хотя и мужчин тоже жалко, разумеется?

У человека просто украдут все эти годы, ее личная и профессиональная жизнь могли бы пойти совсем по-другому

- Несомненно, жалко всех. Но конкретно Лилию мне действительно очень-очень жалко. Я знаю ее лично. Мне кажется, что Россия теряет очень много оттого, что Лилия Чанышева находится в тюрьме, потому что Лилия – настоящий патриот и человек, который действительно многое делал и может сделать и, надеюсь, еще когда-нибудь сделает для России. У человека просто украдут все эти годы жизни. Лилия могла бы многое сделать, ее личная и профессиональная жизнь могла бы пойти совершенно по-другому. Я очень надеюсь, что Лилия выйдет раньше и не будет сидеть столько, сколько ей дали. Кроме того, я очень надеюсь, что чтобы не случилось, она, выйдя на свободу, будет заниматься политикой по-прежнему (и в этом я не сомневаюсь). Если когда-нибудь предоставиться возможность за нее проголосовать, я обязательно это сделаю, потому что Лилия вызывает мое колоссальное уважение.

Хронику судебного преследования Лилии Чанышевой публикует проект "Idel.Реалии".

1 февраля 2023 года

Следователь по особо важным делам первого следственного отдела управления по расследованию преступлений против государственной власти и в сфере экономики Главного следственного управления СКР Роман Видюков подписывает обвинительное заключение по делу Лилии Чанышевой и Рустема Мулюкова и направляет его в Генпрокуратуру РФ.

Чанышеву обвинили по ч. 3 ст. 282.1 УК РФ ("Организация экстремистского сообщества с использованием служебного положения"), ч. 1 ст. 280 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности") и ч. 3 ст. 239 УК РФ ("Пропаганда деяний некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан").

Рустему Мулюкову инкриминировали ч. 2 ст. 282.1 УК РФ ("Участие в экстремистском сообществе").

3 февраля первый заместитель генерального прокурора РФ Анатолий Разинкин утверждает обвинительное заключение.

20 февраля

Лилию Чанышеву в вагонзаке этапируют из Москвы в Уфу. О том, что активистку увезли из московского СИЗО-6, сообщает ее муж Алмаз Гатин: "Супруга еще утром была в СИЗО-6, успели передать продукты в дорогу. Сейчас она уже на пути в СИЗО-1 Уфы, как ранее и писал. Завтра она должна быть по ВКС на суде, приходите! Всем, кто был со мной в диалоге эти 15 месяцев в Москве — спасибо!" — написал Гатин в "Твиттере".

1 марта. Предварительное заседание в Кировском райсуде Уфы

Процесс ведет судья Азамат Бикчурин, 10 ноября 2021 года арестовавший Лилию Чанышеву по ходатайству следствия на два месяца.

Гособвинение поддерживают прокурор первого отдела управления государственных обвинителей главного уголовно-судебного управления Генпрокуратуры РФ Олег Лавров и прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Башкортостана Руслан Сарсембеков.

Лилию Чанышеву защищают уфимские адвокаты Сергей Макаренко и Рамиль Гизатуллин, а также челябинский адвокат Андрей Лепехин. Суд по ходатайству гособвинения принимает решение, что процесс будет проходить в закрытом для прессы и публики режиме — и продлевает срок содержания Лилии Чанышевой под стражей до 14 августа 2023 года. В ходатайствах защиты об изменении меры пресечения и о предоставлении свиданий с родственниками суд отказал. Активистке также не дали дополнительного времени для ознакомления с материалами дела и вещественными доказательствами.

13 марта

Перед началом рассмотрения дела Лилии Чанышевой по существу "Idel.Реалии" публикуют подробный анализ обвинительного заключения.

— В деле больше ста томов, и все это, по мнению защиты, никоим образом не подтверждает, что Чанышева совершала инкриминируемые ей преступления. Всё, что там описывается как "преступления", является на самом деле обычной легальной политической и общественной деятельностью. Подоплека этого дела в том, что оно явно политическое и связано с тем, что Лилия — сторонница и соратница Алексея Навального, — комментирует обвинительное заключение адвокат Сергей Макаренко.

Он также отмечает, что защита "настроена на тяжелую борьбу за свободу Лилии с обвинением, да еще и с судом".

15 марта. Первый день процесса

Лилия Чанышева и ее защита повторно заявляют ходатайства об открытии процесса для публики и прессы, изменении меры пресечения на не связанную с лишением свободы, о предоставлении дополнительного времени для ознакомления с материалами дела и вещественными доказательствами, а также о предоставлении возможности свиданий и телефонных разговоров с родными. Суд отклоняет практически все ходатайства — за исключением того, что разрешает активистке звонить по телефону близким родственникам.

В суде начинают оглашать материалы дела. На зачитывание 1306-страничного обвинительного заключения гособвинению требуется, по словам защиты, "около четверти часа". Адвокаты Сергей Макаренко, Рамиль Гизатуллин и Андрей Лепехин заявляют отвод судье Азамату Бикчурину. Суд их отклоняет.

Суд по требованию гособвинения ужесточает меру пресечения второму обвиняемому на процессе — активисту Рустему Мулюкову — и переводит его под домашний арест.

Суд переходит к допросу свидетелей обвинения. Первым допрашивают провластного блогера Илью Ремесло, известного своими многочисленными жалобами в правоохранительные органы на Алексея Навального и возглавляемые им структуры.

Процесс в этот день продолжается до 10 часов вечера. Адвокат Сергей Макаренко констатирует, что суд "погнал процесс в сумасшедшем темпе".

16 марта. Второй день процесса

Суд разрешает Лилии Чанышевой свидания с близкими родственниками (одно свидание в неделю — по субботам). Продолжается допрос свидетелей обвинения и оглашение материалов дела. Допрошены ранее работавшие в структурах ФБК и Штабов Навального активисты Виталий Серуканов и Павел Зеленский, давшие на предварительном следствии показания против Навального и Чанышевой.

18 марта

Мужу Лилии Чанышевой Алмазу Гатину предоставляют первое за 16 месяцев свидание с супругой. В интервью "Idel.Реалии" Гатин рассказывает об условиях содержания жены в СИЗО и отмечает, что "рацион сбалансированного питания — это первая задача", которую он сейчас должен решить. "Ей нужны нормальные условия, нужны силы и здоровье, чтобы выдержать этот процесс", — констатирует муж активистки.

Гатин также заявляет о своей уверенности в том, что его супруга окажется моральным победителем на этом процессе — вне зависимости от его исхода.

21 марта. Третий день процесса

В суде продолжается допрос свидетелей обвинения и оглашение материалов дела. Допрошены безработный из Санкт-Петербурга Александр Ларенков и бывший координатор Штаба Навального в Архангельске Егор Бутаков, с которого ранее, по данным Лилии Чанышевой, "сняли обвинение в создании экстремистского сообщества, т.к. он вышел из Штаба Навального".

22 Марта. Четвертый день процесса

В суде продолжается допрос свидетелей обвинения и оглашение материалов дела. Свидетель Анастасия Денисенко, ранее сотрудничавшая с уфимским Штабом Навального, заявляет, что на предварительном следствии по этому делу на нее оказывали психологическое давление и угрожали сотрудники полиции. Она рассказывает, что в начале 2021 года уфимские силовики похитили её на выходе из университета, доставили в помещение Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) при МВД по РБ, где оперуполномоченный ЦПЭ Рустам Ишмухаметов пытался её завербовать, предлагая ей плату в 12 тысяч рублей в месяц.

Денисенко, по ее словам, подписала расписку о неразглашении, но сотрудничать не стала и сразу рассказала о произошедшем Чанышевой. Свидетельница также сообщает, что перед судебным заседанием ей звонил следователь Петр Разиньков и предупреждал, что "если она не придет на суд, то от нее не отстанут".

В суде Денисенко заявляет, что считает обвинение против Лилии Чанышевой необоснованным. В комментарии "Idel.Реалии" она сказала, что "хотела бы попросить у Лилии [Чанышевой] прощения". Адвокат Сергей Макаренко по итогам заседания сообщил, что во время процесса гособвинитель потребовал объявить ему замечание за его комментарии СМИ: "Суд предупредил всех участников о неразглашении конкретных подробностей процесса".

23 марта. Пятый день процесса

В суде продолжается допрос свидетелей обвинения и оглашение материалов дела. Допрашивают провластного блогера, бывшего волонтера челябинского Штаба Навального Арслана Нигаматьянова.

Согласно материалам обвинительного заключения, Нигаматьянов во время допросов на предварительном следствии рассказывал, что он еще во время работы в челябинском Штабе "понял, что все видеоролики Навального А.А. публикуются с одной лишь целью — чтобы собрать огромную аудиторию, на которую можно будет воздействовать для побуждения к выходу на несанкционированные митинги, шествия для насильственного свержения действующей власти в России". Блогер заявлял, что видел видеообращение Чанышевой, содержавшее "призывы "отбить" Навального А.А. путем проведения несогласованных митингов, шествий и других акций неповиновения". Он также утверждал, что видел, как "участники [шествия] оказывают сопротивление и неповиновение полиции".

28 марта. Шестой день процесса

В суде продолжается допрос свидетелей обвинения.

— Допросили Захара Сарапулова, бывшего заместителя координатора и smm-щика Штаба в Иркутске, который так же, как и я, обвинялся по экстремистской статье, но с него сняли обвинения в связи с "деятельным раскаянием", — отмечает в своем Telegram-канале Лилия Чанышева.

Адвокат Сергей Макаренко в комментарии "Idel.Реалии" констатирует:

— Примечательно, что уже в который раз допрашиваемые свидетели не могут на суде подтвердить, что Лилия Чанышева кого-то когда-то призывала к насилию, к свержению власти, к революции, к насильственному изменению конституционного строя — словом, ко всему тому, что ей приписывало следствие. Один свидетель, бывший на одном из январских шествий 2021 года в поддержку Навального в Уфе, показал, что он не видел никаких насильственных действий со стороны демонстрантов, не видел каких-то нарушений правопорядка. Другой, давший в свое время показания против Алексея Навального и руководства "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК), также не смог сказать ничего конкретного относительно Чанышевой. Гособвинение поэтому периодически заявляет, что в показаниях свидетелей на суде есть противоречия с теми, которые они давали на предварительном следствии, и требует огласить более ранние показания.

29 марта. Седьмой день процесса

В суде продолжается оглашение материалов уголовного дела. Допрашивают брата активистки Артемия Чанышева, который характеризует сестру как "добропорядочного и самого честного человека, всегда готового прийти людям на помощь". По его словам, деятельность Лилии "всегда была направлена на благо республики и России".

30 марта. Восьмой день процесса

В суде продолжается оглашение материалов уголовного дела. По словам защитников Чанышевой, гособвинитель "тратит в среднем на оглашение одного тома по пять минут и, как правило, зачитывает лишь названия документов".

4 апреля. Девятый день процесса

Продолжается допрос свидетелей обвинения и оглашение материалов дела. В связи с назначением судьи Азамата Бикчурина председателем Уфимского районного суда Башкортостана адвокат Андрей Лепехин заявляет ему отвод — суд его отклоняет.

5 апреля. Десятый день процесса

Защита Лилии Чанышевой заявляет ходатайство об истребовании из Калининского райсуда Уфы уголовного дела 2019 года второго обвиняемого на процессе — уфимского активиста Рустема Мулюкова. В комментарии "Idel.Реалии" адвокат Сергей Макаренко поясняет, что защита на основе материалов того дела "намерена доказать, что Чанышева не имела никакого отношения к выступлению Мулюкова и не руководила им, а сам Мулюков не имел никакого отношения к деятельности ФБК и уфимского Штаба Навального".

6 апреля. Одиннадцатый день процесса

Гособвинение завершает "предоставление доказательств обвинения Чанышевой и Мулюкова". По сообщению пресс-службы Кировского райсуда Уфы, было исследовано 113 томов уголовного дела, допрошено 20 свидетелей обвинения (из 98 заявленных следствием).

Суд отказывает в удовлетворении ходатайства Лилии Чанышевой о предоставлении ей возможности сидеть в зале заседаний рядом со своими адвокатами. По словам защиты, судья при этом сослался на "инструкцию для конвоя", предписывающую содержать обвиняемую в зале заседаний только в клетке.

11 апреля. Двенадцатый день процесса

Защита Лилии Чанышевой начинает представлять доказательства её невиновности. По словам адвоката Сергея Макаренко, из истребованных из Калининского райсуда Уфы материалов уголовного дела Рустема Мулюкова "видно: все свидетели показывали, что Лилия Чанышева предоставляла на том митинге слово всем желающим по принципу "свободного микрофона", не зная, о чем они будут говорить, а также [видно, что] ни один из свидетелей не говорил о какой-либо связи Мулюкова со структурами "ФБК" или Штабами Навального".

12 апреля. Тринадцатый день процесса

Защита Лилии Чанышевой продолжает представлять доказательства её невиновности. Адвокат Сергей Макаренко считает, что оглашенные материалы уголовного дела "свидетельствуют о том, что деятельность структур Навального — в том числе "Фонда борьбы с коррупцией", региональных штабов — осуществлялась вполне легально, открыто".

В суде начинают давать показания свидетели защиты. В частности, доктор социологических наук из Казани Искандер Ясавеев заявляет, что социальной группы "представители действующей власти" в социологической науке не существует (Лилии Чанышевой вменяют в том числе то, что она "разжигала ненависть и вражду" к определенной социальной группе — "представителям действующей власти", в которую следствие зачислило "руководителей Российской Федерации, чиновников, судей, депутатов, работников правоохранительных органов, представителей крупного бизнеса и так далее" — "Idel.Реалии").

13 апреля. Четырнадцатый день процесса

В суде продолжают давать показания свидетели защиты. Муж Лилии Чанышевой Алмаз Гатин заявляет, что его супруга "в течение всех лет, пока она была на свободе, боролась за соблюдение законных прав граждан".

— Вся жизнь Лилии на протяжении последних шести лет прошла у меня перед глазами. Ничего предосудительного, незаконного она не делала. Она — настоящий лидер, исповедующий идеалы свободы и ценности человеческой жизни, идеалы, которые будут определять будущее развитие Башкортостана, — говорит Гатин.

Экс-волонтеры бывшего уфимского Штаба Навального Алина Ханнанова, Ольга Комлева, Николай Сынковский, Антон Белоусов говорят, что никогда не слышали от Лилии Чанышевой призывов к насилию, к "свержению власти и вооруженным выступлениям".

18 апреля. Пятнадцатый день процесса

В суде продолжают допрашивать свидетелей защиты. Активист Станислав Чайченко заявляет, что выступление Мулюкова на митинге в июне 2017 года "никем не было организовано".

Экс-редактор издания "Коммерсант" — Башкортостан", бывший член совета по правам человека при главе РБ Наталья Павлова констатирует, что деятельность Лилии Чанышевой "была на пользу республике". Она упоминает, в частности, что "к каждому выступлению на публичных слушаниях по бюджету, будь то в горсовете Уфы или в Госсобрании республики, Лилия [Чанышева] готовила очень развернутую аналитику". По словам Павловой, активистка "фактически представляя сравнительный постатейный анализ бюджетов, делала эту работу за депутатов".

Историк и публицист Сергей Орлов заявляет в суде: "Явление Лилии Чанышевой — это лучшее, что случилось в политической жизни Уфы за последние годы".

Экс-волонтерка бывшего уфимского Штаба Навального Индира Абызбаева рассказывает: "Никто у нас шашками не махал, никаких идей по поводу "какого-то вооруженного восстания и свержения власти" не обсуждалось". В этой связи экс-волонтерка замечает: "Наверное, полицейские в Уфе сейчас скучают по нам, потому что мы были сами мирные, корректные "правонарушители".

Мать Рустема Мулюкова, Альмира Мулюкова, по словам защиты, "подробно рассказала суду о произволе в отношении её сына — о том, как его преследовали полицейские, как у него отнимали бизнес, как на него создали уголовное дело и посадили в тюрьму".

19 апреля

"Idel.Реалии" публикуют интервью Лилии Чанышевой из уфимского СИЗО.

Активистка заявляет, что "суд закрыли, чтобы СМИ и общественность не увидели всю абсурдность обвинений и отсутствие доказательств".

Говоря о войне в Украине и потерях, которые несет Башкортостан, Чанышева отмечает: "Думаю, нас ждет еще более трудное будущее, чем до начала всех этих событий". Она заявляет: "Я также думаю, что виновные понесут уголовную ответственность".

Эпоху, в которую вступила Россия, Лилия Чанышева характеризует как "эпоху вражды не только с украинским, но и со своим собственным народом", "эпоху уничтожения страны во имя личной выгоды отдельных высокопоставленных лиц, находящихся у власти". "Я думаю, что она будет продолжаться как минимум до тех пор, пока не закончится военный конфликт в Украине", — предполагает активистка.

В конце интервью Лилия Чанышева говорит: "Надеюсь, что я выйду на свободу раньше, чем окончится тот срок, который назначит мне суд, а все виновные в моей незаконной посадке понесут ответственность в соответствии с Уголовным кодексом Российской Федерации".

19 апреля. Шестнадцатый день процесса

Представители уфимской общественности обращаются к Кировскому райсуду Уфы с просьбой проявить "законность, справедливость и гуманизм" при рассмотрении дела Лилии Чанышевой. Авторы подчеркивают, что деятельность активистки "поддерживалась подавляющим большинством граждан, хоть и прямого открытого выражения поддержки ей не хватало".

"Мы, знающие Лилию Чанышеву, не можем поверить, что она совершила или намеревалась совершить что-либо противозаконное, преступное, в том числе экстремистские, террористические действия; опасности она ни для кого не представляла, кроме расхитителей, взяточников и злоупотребляющих своим положением чиновников", — заявили общественники.

В суде допрашивают экспертов Анну Александрову и Юлию Шееву, проводивших психолого-лингвистические экспертизы высказываний Рустема Мулюкова на митинге 12 июня 2017 года

"У обеих была установка — ни в коем случае не признавать, что Мулюков в своем выступлении на митинге 2017 года говорил именно о коррумпированных чиновниках… Эти эксперты считают, что Рустем говорил обо всех "чиновниках", "всех представителях современной власти в России", включая в эти "социальные группы" и судей, и олигархов, и членов избирательных комиссий. При этом ни один из экспертов не знал толком, что такое "социальная группа", — отмечает в своем Telegram-канале Лилия Чанышева.

По видеоконференцсвязи в качестве свидетеля защиты Чанышевой допрашивают Алексея Навального.

— Ты просто кремень, я в тебе не сомневался никогда, ни на одну секунду, но то, как ты себя ведешь сейчас, — это вообще супер, — сказал Навальный Лилии Чанышевой в короткой беседе перед началом допроса.

По словам адвоката Сергея Макаренко, на допросе Навальный сказал, что "республика[ Башкортостан] может гордиться Лилией Чанышевой". Политик также заявил, что "деятельность ФБК и региональных штабов были законными, в ней не было никакого экстремизма". "Это были, по его [Навального] словам, неформальные объединения сторонников идей либерализма, свободы, демократии, права, которые занимались исключительно уставной деятельностью и никаких призывов к насильственным действиям категорически не допускали", — рассказал Макаренко.

Свидетель защиты, экс-судья в отставке Радик Рахматуллин заявляет суду, что знает Лилию Чанышеву "как человека граждански активного, мужественно выполнявшую ту работу, какую не каждый бы мужчина, даже зрелый и опытный, выполнял".

20 апреля. Семнадцатый день процесса

В суде по ходатайству защиты изучены два снятых уфимским Штабом Навального видеоролика о протестных митингах и шествиях активистов в Уфе в январе и апреле 2021 года.

— Мы изучали эти видео на предмет наличия в них каких-либо призывов к насилию, фактов нарушений правопорядка. Ничего такого, естественно, в этих роликах не обнаружилось. Всё было мирно: людей призывали выйти в защиту Алексея Навального, чтобы не допустить его смерти в тюрьме и добиться его освобождения, — рассказал адвокат Сергей Макаренко.

25 апреля. Восемнадцатый день процесса

В суде продолжают давать показания свидетели защиты.

Уфимские активистки Елена Масайло и Ирина Курели подтверждают, что Мулюков никогда не был активистом Штаба Навального, и заявляют, что никогда не слышали от Лилии Чанышевой "призывов к насильственной смене власти".

В качестве свидетеля защиты Лилии Чанышевой допрашивают уфимского писателя Игоря Савельева, который заявляет: "Если кто в Башкирии и был лицом законности, так это Штаб Навального и лично Лилия Чанышева". Писатель также отмечает, что атмосфера в республике "ощутимо поменялась с 2019 года", и связывает это "с приходом на пост главы Башкортостана Радия Хабирова, с его страхом конкуренции на выборах".

Лилия Чанышева на допросе, как сообщает защита, категорически отказывается признать свою вину по всем инкриминируемым ей статьям УК. Активистка отказывается отвечать на все вопросы гособвинения и заявляет, что делает это "в знак протеста против её незаконного уголовного преследования и в знак протеста против ее содержания под стражей".

Отвечая на вопросы защиты, Чанышева подчеркивает, что ее уголовное преследование является "политически мотивированным", а обвинение является "незаконным и необоснованным". Активистка также заявляет о "наличии в стране политического сыска" и отмечает, что она занималась "легальной политической и общественной деятельностью".

26 апреля. Девятнадцатый день процесса

Допрашивают второго обвиняемого по делу — Рустема Мулюкова. Он в очередной раз заявляет, что ни с кем, в том числе с Лилией Чанышевой, не согласовывал свое выступление на митинге 12 июня 2017 года. Свою вину активист не признает и говорит, что возмущен предъявленным ему обвинением.

Свидетель защиты активиста, бывший член Совета по правам человека при главе Башкортостана, правозащитница Альмира Жукова называет дело Чанышевой и Мулюкова "политически заказным", созданным "для того, чтобы запугать других людей". По словам Жуковой, она сказала судье Бикчурину: "Вы же мусульманин, а по Корану самый большой спрос будет с судей".

В суде по требованию защиты допрашивают оперуполномоченного Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) при МВД Башкортостана Рустама Ишмухаметова, осуществлявшего оперативное сопровождение расследования СКР по делу Чанышевой.

"Обвинение против меня, что я якобы принадлежу к Штабу Навального, базируется как раз на ложных показаниях Ишмухаметова: по его утверждениям, я будто каждую неделю приходил в Штаб Навального, раздавал их листовки, проходил у них обучение", — рассказывал "Idel.Реалии" Рустем Мулюков.

По словам защиты, в конце допроса "и Мулюков, и Чанышева с возмущением заявили, что Ишмухаметов — лжец и лже-свидетель".

Поздно вечером судья Азамат Бикчурин неожиданно объявляет судебное следствие законченным и предлагает сторонам приступить к прениям.

В десятом часу вечера прокурор Олег Лавров, закончив свою двухчасовую речь, требует приговорить Лилию Чанышеву к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима и к штрафу в размере 700 тысяч рублей — с ограничением определенных видов деятельности на срок в десять лет после отбывания наказания. Рустема Мулюкова гособвинитель требует приговорить к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

Адвокат Сергей Макаренко в комментарии "Idel.Реалии" заявляет: "Неважно, сколько суд ей даст — 5, 10, 15, 20 лет... Важно, сколько будет жить дьявол. Как только он сгинет, так Лилия Чанышева окажется на свободе".

Чанышева по итогам выступления прокурора отмечает: "Политические процессы, которые идут сейчас в нашей стране, показывают только одно: им нужна вечная власть, нам нужна свободная Россия".

12 мая

Лилия Чанышева публикует свой комментарий о запрошенном для нее сроке: "12 лет колонии за 4 года легальной политической деятельности, за защиту конституционных прав граждан, за сохранение Куштау, за выявление фактов коррупции и возврат в бюджет 115 млн рублей по незаконной закупке пиксельных елок, за освещение экономических, экологических и социальных проблем России и Республики Башкортостан — это расписка в политической импотенции обезумевших от власти мужиков".

24 мая. Двадцатый день процесса

В суде продолжаются прения сторон.

Рустем Мулюков в своем выступлении говорит, что "данное уголовное дело, на самом деле, является доказательством совершенного преступления в отношении [него] силовиками". Активист называет дело сфабрикованным, доказательства по нему — сфальсифицированными, а процесс — "позором судебной системы Российской Федерации". Свою вину Мулюков признать отказался. Его адвокат Альфина Туразянова просит суд оправдать своего подзащитного, заявив, что "обвинение необоснованно", поскольку в действиях Мулюкова "не было состава преступления".

Лилия Чанышева в своем выступлении заявляет, что "это уголовное дело — звено в цепи государственного давления на Алексея Навального и его сторонников с целью прекратить нашу политическую деятельность, а также запугать тех, кто разделяет наши взгляды".

Она также отмечает, что за четыре года деятельности уфимского Штаба Навального не было заведено "ни одного уголовного дела, как-то связанного с применением насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов".



"Также не заведено ни одного дела по фактам якобы "воспрепятствования участниками несогласованных шествий и митингов деятельности органов госвласти и местного самоуправления, избирательных комиссий, общественного транспорта" и так далее", — говорит активистка.

В заключительной части своего выступления Чанышева еще раз подчеркивает, что предъявленное ей обвинение является "преследованием по политическим мотивам", требует своего полного оправдания, прекращения уголовного преследования и освобождения её из-под стражи.

После Чанышевой выступил ее адвокат Андрей Лепёхин. На этом заседание прервали.

29 мая. Двадцать первый день процесса

В суде завершаются прения.

Адвокаты Лилии Чанышевой Рамиль Гизатуллин и Сергей Макаренко требуют оправдать свою подзащитную. Они заявляют, что "деятельность Лилии Чанышевой в структурах Алексея Навального была классической законной политической деятельностью".

Макаренко констатирует, что "Лилия Чанышева всегда отвергала в своей деятельности какие-либо насильственные действия, а ее участие в несогласованных митингах и шествиях диктовалось крайней необходимостью".

Гизатуллин подчеркивает, что "дело Лилии Чанышевой, если и не войдет в разряд громких дел Башкортостана в 2023 году, то точно войдет в историю России".

Активист Рустем Мулюков, выступая в репликах, заявляет: "Вы не тех людей судите!"

Лилия Чанышева в последнем слове отмечает: "Я — политик, женщина, которую преследуют оппоненты-мужчины. Их имена: [Владимир] Путин и [Радий] Хабиров".

Активистка говорит, что "Путин — это коррупция, низкие зарплаты и пенсии, падающая экономика и растущие цены; Путин — это война!" Чанышева также заявляет: "В Башкирии стало небезопасно жить всем, так как силовые методы борьбы Хабиров применил и к женщинам, которые выражают свою гражданскую позицию".

Обращаясь к суду, Лилия Чанышева говорит, что если её посадят на двенадцать лет, она уже "не успеет родить ребёнка". Активистка добавляет: "Дайте мне шанс стать мамой!"

Рустем Мулюков от последнего слова отказывается.

13 июня

Евросоюз призвал власти России "немедленно и безо всяких условий" освободить Лилию Чанышеву.

"Прокуроры требуют приговорить Лилию Чанышеву, члена борющейся с коррупцией команды Навального, к 12 годам заключения. Это еще одно явно политически мотивированное дело для запугивания тех, кто осмелился открыто высказывать свою позицию", — говорится в заявлении главного пресс-секретаря ЕС по иностранным делам и политике безопасности Петера Стано.

В июне 2021 года Мосгорсуд по запросу прокуратуры объявил фонды Навального и штабы Навального экстремистскими организациями и запретил их деятельность. В декабре 2021 года Правозащитный центр "Мемориал" признал Лилию Чанышеву политзаключенной. В конце января Росфинмониторинг внёс Лилию Чанышеву – наряду с Алексеем Навальным и другими его соратниками – в перечень лиц, причастных к экстремистской или террористической деятельности.