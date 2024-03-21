Лилию Чанышеву этапируют в Уфу, чтобы вынести новый приговор

Бывшая глава уфимского штаба Алексея Навального Лилия Чанышева нашлась в следственном изоляторе в Перми, оттуда её в ближайшее время этапируют в Уфу, сообщили в команде Навального.
Этап связан с тем, что Кассационный суд вернул дело Чанышевой в Верховный суд Башкортостана - после того как прокуратура потребовала ужесточить наказание бывшей главе штаба Навального с 7,5 до 10 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что Чанышеву забрали из исправительной колонии №28 в городе Березники Пермского края, где она отбывала наказание. В течение нескольких дней о её местонахождении ничего не было известно.
- Лилия Чанышева была арестована в ноябре 2021 года по "объединённому уголовному делу" в отношении российского политика Алексея Навального и его ближайших соратников. Ранее власти признали штабы Навального экстремистской организацией. Чанышева была одной из первых, арестованных в России в связи с их деятельностью.
- В июне 2023 года суд в Уфе приговорил Чанышеву к 7,5 годам колонии и штрафу в размере 400 тысяч рублей с запретом в течение семи лет администрировать интернет-сайты.
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