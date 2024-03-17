Лилию Чанышеву увезли из колонии в неизвестном направлении

Экс-главу штаба Алексея Навального в Уфе Лилию Чанышеву этапировали из исправительной колонии №28, которая находится в городе Березники Пермского края.

Где находится Чанышева сейчас и в связи с чем связан этап - неизвестно, сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо" со ссылкой на мужа заключённой.

Лилия Чанышева была арестована в ноябре 2021 года по "объединённому уголовному делу" в отношении российского политика Алексея Навального и его ближайших соратников. Ранее власти признали штабы Навального экстремистской организацией. Чанышева была одной из первых, арестованных в России в связи с их деятельностью.

В июне 2023 года суд в Уфе приговорил Чанышеву к 7,5 годам колонии и штрафу в размере 400 тысяч рублей с запретом в течение семи лет администрировать интернет-сайты. С декабря бывшая глава штаба Навального находилась в ИК №28 в Березниках.

В марте прокуратура потребовала ужесточить наказание для Чанышевой до 10 лет колонии.