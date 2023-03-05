Линия фронта. Аркадий Даваров – о смешении грешного с праведным

Линия фронта

Решай скорее, кто ты,

на чьей ты стороне, –

обрыдли анекдоты

с похмельем наравне.

Борис Чичибабин



Эти строки Борис Чичибабин написал в 1979 году в преддверии ввода войск в Афганистан, чувствуя сгущение тьмы и приближение катастрофы. В январе этого года исполнилось 100 лет со дня его рождения, и оказалось, что стихотворения Чичибабина стали ещё актуальнее, чем прежде. Разделительная линия, которую поэт остро чувствовал всю жизнь, – между настоящей поэзией и просоветскими стишками, между людьми, отстаивающими свободу, и теми, кто исключал его из Союза писателей и не давал печататься, а главное, между правдой и ложью, – эта линия стала теперь линией фронта. Когда эта линия фронта возникла в 2014 году, многие из нас старались её не замечать. Но не замечать стало невозможным, когда она проявилась взрывами десятков тысяч домов, массовой гибелью мирных людей, нескончаемыми военными преступлениями и множеством необратимых изменений по всему миру. Приходится признать, что эта линия пролегла по жизни каждого человека – 24 февраля вы тоже оказались или по одну, или по другую сторону. Середины нет, невозможно быть как бы "за" и немножко "против", нельзя находиться тут и там одновременно. Если вы думаете, что остаётесь в серой зоне, то, скорее всего, просто не замечаете, как эту зону заливает чернота.

И эта линия фронта проходит не только по украинской земле. Через миллионы семей пролегло непонимание и отчуждение, сопровождаемое то возмущением, то удивлением: "Как же ты можешь так думать и говорить!" Недаром Борис Гребенщиков пел про любовь в начале этой войны: "Не смей подходить, пока ты не скажешь, кто ты такой". Люди остаются жить несчастливо в одной квартире, отдаляясь друг от друга всё сильнее. Другие остаются близки, несмотря на то что их разделяют сотни километров.

Ответ на основной вопрос "Кто ты такой?" даётся только твоими поступками, делами, действиями, а не мыслями, чувствами или надеждами. Оказывается, для ответа на вопрос "Кто ты?" не так важно формальное определение, как способность взглянуть на себя и на свою жизненную ситуацию со стороны. Решающую роль играет ещё одна разделительная линия: между теми, кто берёт на себя свою долю вины и ответственности, и теми, кто постоянно обращает внимание на других людей, "виновных во всём", чтобы уйти от личной ответственности. Вернусь к стихотворению Чичибабина, строки из которого вынесены в эпиграф. На мой взгляд, оно даёт чёткую инструкцию. Стоит его прочитать полностью, найдите в интернете, а здесь есть место только для нескольких цитат.



Покамест есть охота,

покуда есть друзья,

давайте делать что-то,

иначе жить нельзя.



Ни смысла и ни лада,

и дни как решето, –

и что-то делать надо,

хоть неизвестно что.



Ведь срок летуч и краток,

вся жизнь – в одной горсти, –

так надобно ж в порядок

хоть душу привести.



Давайте что-то делать,

чтоб духу не пропасть,

чтоб не глумилась челядь

и не кичилась власть.



Никто из нас не рыцарь,

не праведник челом,

но можно ли мириться

с неправдою и злом?

Для меня смысл этих строк следующий: указано то, что в любых обстоятельствах поддерживает человека в его действии, – это понимание истинных желаний и круг единомышленников. Из времён советского застоя автор переносит крепнущее ныне упоение безграничной властью и безнаказанностью, тщеславие и глумление над теми, кто имеет иное мнение. Со свойственной ему страстной бескомпромиссностью он утверждает однозначную необходимость противостоять злу и любым формам обмана.

И это сегодня нам необходимо, как воздух. Ведь борьба с ложью и злом происходит не где-то там далеко, а прямо в душе человека. Замечаем мы это или нет, но каждому приходится делать судьбоносный выбор. И здесь нет мелких вопросов. Если ты допускаешь привычный самообман и продолжаешь "искренне" заблуждаться, то где гарантия, что завтра не окажешься на стороне тех, кто постоянно безбожно врёт? Продвигая свои интересы как самые важные в мире, не боишься ли ты обнаружить себя на той же стороне, что и те, кто готов идти по головам ради своих целей? Гордясь своими очевидными успехами, не рискуешь ли ты очутиться в компании с теми, кто под властью гордыни совершает немыслимые преступления? Когда же, как само собой разумеющееся, ты скрываешь свои недостойные, постыдные поступки и не готов в них каяться, готов ты ли связать это с разгулом фальши, самообольщения и беспечности?

Не каждый строит свой дом так, чтобы его не сдул ветер страшных испытаний

Эта линия фронта между добром и злом, которая проходит в сердце человека, описана и интерпретирована множество раз. Фёдор Достоевский говорил о роли красоты на этом поле битвы. И это тоже очень современный аспект: эстетизация зла стала привычной. Мы здесь тоже совершаем выбор того, что больше нравится: изящный словесный выпад, ставящий собеседника в дурацкое положение; героизм насильника; красивый уход от ответственности тех, кто много наворовал, или подлинная красота, которая всегда в единстве с любовью, истиной, свободой и человеческим достоинством. Выбор здесь таков: поверить, что ты достоин настоящей красоты, быть на её стороне, или оставаться среди тех, кто пользуется её подделками. Все мы читали в детстве сказку про трёх поросят, но далеко не каждый строит свой дом крепко и надёжно, основываясь на подлинных ценностях, так, чтобы его не сдул ветер страшных испытаний.

Война показала, какую страшную цену приходится платить за компромиссы. И теперь смешение "грешного с праведным" уже не кажется простительным. Нужны ли вам вера с долей самомнения, свобода с привычным разгильдяйством, любовь с примесью эгоизма, служение с тайной выгодой для себя и чистота, в которой грязь спрятана под ковром?

Как же Чичибабин понимал добро и зло, что он считал нужным делать? Хотя он не принадлежал какой-либо конфессии, но был человеком верующим. Известна его чудесная молитва: "Господи, хорошо с Тобой и плохо без Тебя". Такая точка зрения совпадает со взглядами Достоевского, описанными русскими религиозными философами: добро – это Бог и единение с Ним, а зло заключается в отпадении человека от Бога. Поэтому логично возникает и завершение стихотворения:

За Божий свет в ответе

мы все вину несём.

Неужто всё на свете

окончится на сём?



Давайте ж делать то, что

Господь душе велел,

чтоб ей не стало тошно

от наших горьких дел!

В этих строках глубокий смысл: о единстве мира и влиянии мыслей и действий каждого человека на происходящее в нём; о признании существования иерархии в духовной сфере; о настоящем смирении; о согласовании своей воли и эволюции человечества. И конечно, об умении молиться, о вере и любви. И в самом конце – страшное предупреждение о последствиях решений человека, которые противны его душе. Все эти разделительные линии и линии фронтов переплетаются и питают друг друга. Общее у них то, что отныне нельзя быть на нейтральной полосе между сторонами битвы. А времени у нас намного меньше и скорость изменений на порядок больше, чем тогда, когда жил Борис Чичибабин.

Аркадий Даваров – IT-специалист, психолог



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