Лионель Месси прибыл в Париж, его встречали болельщики PSG

Сотни французских футбольных болельщиков встретили во вторник, во второй половине дня, в парижском аэропорту Ле Бурже футболиста Лионеля Месси. Ожидается, что в самое ближайшее время он подпишет контракт с клубом "Пари-Сен-Жермен". Таким образом, завершится главный трансфер нынешнего спортивного сезона, сообщает "Международное французское радио".



Лионель Месси вылетел из Барселоны на частном самолете вместе с женой и тремя детьми. Месси вышел на балкон здания Ле Бурже в белой футболке с надписью "Здесь — Париж", слоганом футбольного клуба "Пари-Сен-Жермен" (сокращённо ПСЖ).



По данным французской газеты L’Equipe, Месси и ПСЖ удалось согласовать детали контракта. Как утверждают журналисты, контракт может быть подписан на два года, а зарплата игрока, по предварительным данным, составит от 30 до 35 миллионов евро за сезон.

В среду 11 августа в 11 часов парижского времени должна состояться пресс-конференция, связанная с прибытием Месси и предстоящим подписанием контракта с клубом ПСЖ.