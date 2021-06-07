Липецкий депутат уехал из России "по соображениям безопасности"

Депутат Липецкого областного совета депутатов Олег Хомутинников, ранее входивший в федеральный совет движения "Открытая Россия", уехал из России. Об этом он сообщил "МБХ медиа".
По словам Хомутинникова, он покинул страну "по соображениям личной безопасности". Он планировал участвовать осенью в выборах как в Госдуму, так и в Липецкий совет депутатов, однако, по его словам, люди, связанные с местной властью, начали сигнализировать о том, что против него могут завести уголовное дело.
Он напомнил об уголовных делах против активистов "Открытой России", а также против политика Дмитрия Гудкова, который сообщил об отъезде из страны накануне.
"В этом году в Кремле придумали более зверские методы устранения оппонентов – лишение права участвовать в выборах по статье „Экстремизм“ и уголовное преследование за руководство несуществующими нежелательными организациями. Я воспринимаю свое право на жизнь в России буквально. Если у меня нет права участвовать в выборах, значит у меня нет права здесь жить", – сказал Хомутинников в интервью Znak.com. В какую страну он уехал, он не сказал.
Олег Хомутинников был избран в Липецкий совет в 2016 году от партии ЛДПР. Впоследствии был координатором "Открытой России" в области, а также пытался создать "Федеративную партию". Совсем недавно он участвовал в Земском съезде в Новгороде, работу которого сорвала полиция.
- На прошлой неделе был арестован бывший координатор "Открытой России" Андрей Пивоваров, его обвиняют в сотрудничестве с "нежелательной организацией". В список нежелательных включены 2 организации "Открытая Россия", зарегистрированные в Лондоне. Активисты российской "Открытой России" утверждают, что не имеют к ним никакого отношения. Однако недавно организация "Открытая Россия" была распущена, чтобы не подвергать её активистов риску. Пивоварова от ареста это, однако, не уберегло.
- Также 1 июня был задержан бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков. Он стал подозреваемым по делу о причинении имущественного ущерба. Впоследствии его отпустили, однако дело не закрыли. 6 июня стало известно, что Гудков покинул Россию, сейчас он находится в Киеве.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.