Липецкий депутат уехал из России "по соображениям безопасности"

Депутат Липецкого областного совета депутатов Олег Хомутинников, ранее входивший в федеральный совет движения "Открытая Россия", уехал из России. Об этом он сообщил "МБХ медиа".

По словам Хомутинникова, он покинул страну "по соображениям личной безопасности". Он планировал участвовать осенью в выборах как в Госдуму, так и в Липецкий совет депутатов, однако, по его словам, люди, связанные с местной властью, начали сигнализировать о том, что против него могут завести уголовное дело.

Он напомнил об уголовных делах против активистов "Открытой России", а также против политика Дмитрия Гудкова, который сообщил об отъезде из страны накануне.

"В этом году в Кремле придумали более зверские методы устранения оппонентов – лишение права участвовать в выборах по статье „Экстремизм“ и уголовное преследование за руководство несуществующими нежелательными организациями. Я воспринимаю свое право на жизнь в России буквально. Если у меня нет права участвовать в выборах, значит у меня нет права здесь жить", – сказал Хомутинников в интервью Znak.com. В какую страну он уехал, он не сказал.

Олег Хомутинников был избран в Липецкий совет в 2016 году от партии ЛДПР. Впоследствии был координатором "Открытой России" в области, а также пытался создать "Федеративную партию". Совсем недавно он участвовал в Земском съезде в Новгороде, работу которого сорвала полиция.