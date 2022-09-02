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"Лишить Путина возможности вести войну"

Открытие Конгресса свободной России 31 августа 2022 г.

Итоги Конгресса свободной России, который прошел в Вильнюсе, собрав до 500 активистов, подводят инициаторы Конгресса бизнесмен Евгений Чичваркин, политики Иван Тютрин и Дмитрий Гудков.

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