"Лишить Путина возможности вести войну"

Итоги Конгресса свободной России, который прошел в Вильнюсе, собрав до 500 активистов, подводят инициаторы Конгресса бизнесмен Евгений Чичваркин, политики Иван Тютрин и Дмитрий Гудков.
Видеоверсия программы
Опрос на улицах Москвы
Итоги Конгресса свободной России, который прошел в Вильнюсе, собрав до 500 активистов, подводят инициаторы Конгресса бизнесмен Евгений Чичваркин, политики Иван Тютрин и Дмитрий Гудков.
Видеоверсия программы
Опрос на улицах Москвы
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