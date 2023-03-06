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Лишённый статуса адвокат признан виновным в избиении полицейских

Михаил Беньяш

Суд в Краснодаре снова признал лишённого адвокатского статуса юриста Михаила Беньяша виновным в нападении на полицейских в 2018 году – его приговорили к штрафу в размере 30 тысяч рублей. Об этом сообщает Кавказ.Реалии. Ранее суд отменил аналогичное решение, которое вынесли еще в 2019 году.

О новом решении Беньяш сообщил в своем телеграм-канале. По данным канала SOTA, прокуратура требовала оштрафовать юриста на 40 тысяч рублей. Сам Беньяш вину не признаёт, утверждая, что это он был избит полицейскими.

Беньяш известен в том числе тем, что защищал участников протестных акций, оппозиционеров, правозащитников, а с начала войны – и контрактников, которые отказались от отправки в Украину. В сентябре 2018 года он был задержан оперативниками в штатском в день проведения несогласованной акции против повышения пенсионного возраста. По его словам, те насильно затащили его в автомобиль и увезли в ОВД. Когда на следующий день Беньяша доставили в суд, на его лице были ссадины – адвокат рассказал, что силовики бросили его лицом на асфальт и несколько раз ударили уже в кабинете.

По версии полицейских, во время задержания Беньяш бился головой об автомобиль, укусил одного из оперативников за руку, а второго ударил локтем. На основании их показаний в отношении адвоката было возбуждено уголовное дело о насилии в отношении представителя власти.

В октябре 2019 года судья Ленинского районного суда Краснодара Диана Биляк признала адвоката Беньяша виновным и приговорила к штрафу в 60 тысяч, который затем снизила в два раза. Санкции статьи предусматривают штраф до 200 тысяч рублей или до пяти лет лишения свободы.

  • По представлению Минюста Беньяша недавно на три года лишили статуса адвоката. Прекращения репрессий в адрес адвоката потребовали уже более 150 его коллег со всей страны – некоторые из них открыто заявили о политически мотивированном деле краснодарского юриста.
  • В декабре прошлого года в интервью Кавказ.Реалии Беньяш рассказал, что, по его сведениям, действия управления Минюста были инициированы на федеральном уровне и подкреплены многочисленными доносами – анонимными или явно срежиссированными. Четыре месяца назад Минюст признал Михаила Беньяша "иноагентом". Его также штрафовали за так называемую дискредитацию армии.

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