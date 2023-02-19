Свыше ста адвокатов выступили в поддержку своего коллеги Беньяша

Более ста двадцати российских адвокатов выступили в поддержку краснодарского юриста Михаила Беньяша, признанного "иностранным агентом" и лишённого адвокатского статуса. Они подписали открытое письмо к президенту Федеральной палаты адвокатов Светлане Володиной с требованием прекратить преследования своего коллеги.

"Мы знаем Михаила Беньяша как профессионального адвоката и борца за независимость российской адвокатуры. Он всегда исправно исполнял свой профессиональный долг, каждый день бился за своих доверителей. Лишение адвоката статуса за высказывания, в которых он выражает несогласие с действующей позицией власти или органов адвокатского самоуправления, недопустимо", - говорится в тексте обращения к Володиной.

Уроженец Сочи Михаил Беньяш - бывший член Адвокатской палаты Краснодарского края и известный в регионе общественный деятель, выступавший защитником на процессах против оппозиционеров и граждан, отказавшихся воевать в Украине.

Российские власти преследуют Беньяша не первый год. В 2018 году он был избит в полиции. Это произошло в день, когда адвокат собирался выступать защитником по делу задержанных на протестах против повышения пенсионного возраста. Позже краснодарский суд признал самого Беньяша виновным в насилии над полицейскими и оштрафовал его. В ожидании приговора адвокат месяц провёл в СИЗО.

В октябре прошлого года Минюст России внёс Беньяша в список "иноагентов". В феврале года нынешнего адвокат был сначала оштрафован на 30 тысяч рублей по обвинению в дискредитации российской армии (поводом стали посты в интернете с фразой "Нет войне"), а затем лишён адвокатского статуса сроком на три года якобы за нарушение профессиональных этических норм. Причиной такого решения стали посты Беньяша в социальных сетях с критикой Минюста и несменяемости власти в России.