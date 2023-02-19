Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Свыше ста адвокатов выступили в поддержку своего коллеги Беньяша

Признанный "иностранным агентом" и лишённый адвокатского статуса юрист Михаил Беньяш 

Более ста двадцати российских адвокатов выступили в поддержку краснодарского юриста Михаила Беньяша, признанного "иностранным агентом" и лишённого адвокатского статуса. Они подписали открытое письмо к президенту Федеральной палаты адвокатов Светлане Володиной с требованием прекратить преследования своего коллеги.

"Мы знаем Михаила Беньяша как профессионального адвоката и борца за независимость российской адвокатуры. Он всегда исправно исполнял свой профессиональный долг, каждый день бился за своих доверителей. Лишение адвоката статуса за высказывания, в которых он выражает несогласие с действующей позицией власти или органов адвокатского самоуправления, недопустимо", - говорится в тексте обращения к Володиной.

Уроженец Сочи Михаил Беньяш - бывший член Адвокатской палаты Краснодарского края и известный в регионе общественный деятель, выступавший защитником на процессах против оппозиционеров и граждан, отказавшихся воевать в Украине.

Российские власти преследуют Беньяша не первый год. В 2018 году он был избит в полиции. Это произошло в день, когда адвокат собирался выступать защитником по делу задержанных на протестах против повышения пенсионного возраста. Позже краснодарский суд признал самого Беньяша виновным в насилии над полицейскими и оштрафовал его. В ожидании приговора адвокат месяц провёл в СИЗО.

В октябре прошлого года Минюст России внёс Беньяша в список "иноагентов". В феврале года нынешнего адвокат был сначала оштрафован на 30 тысяч рублей по обвинению в дискредитации российской армии (поводом стали посты в интернете с фразой "Нет войне"), а затем лишён адвокатского статуса сроком на три года якобы за нарушение профессиональных этических норм. Причиной такого решения стали посты Беньяша в социальных сетях с критикой Минюста и несменяемости власти в России.

  • В последнее время усилились репрессии против российских адвокатов, высказывающих антивоенные взгляды или оказывающих профессиональную помощь оппозиционерам. В связи с давлением властей Федеральную палату адвокатов покинули такие известные юристы, как Вадим Клювгант, Константин Добрынин и Генри Резник. Защищавшие оппозиционеров адвокаты Леонид Крикун, Иван Павлов, Евгений Смирнов и Илья Новиков были вынуждены уехать из России. Бывший президент адвокатской палаты Удмуртии Дмитрий Талантов находится в СИЗО по обвинению в распространении "фейков" о российской армии, ему может грозить до 15 лет тюрьмы.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG