Лиссабон отправлял в Москву данные об участниках протестов против Путина

Городской совет Лиссабона отправлял правительству России данные о живущих в Португалии россиянах, которые участвовали в акциях против Владимира Путина. Об этом сообщает газета Público со ссылкой на еженедельники Ovservador и Expresso .

Речь идет о трёх организаторах демонстрации у посольства России в Лиссабоне. В январе 2021 года они обратились в городской совет с просьбой провести акцию в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Для этого они отправили по электронной почте свои имена, адреса, идентификационные номера и номера телефонов. Чиновники передали эти данные компетентным португальским органам (полиции и министерству внутренних дел), а также министерству иностранных дел России.

После того, как об этом стало известно, мэр Лиссабона Фернандо Медина публично извинился перед россиянами. Он сказал, ошибка связана с бюрократической процедурой, которая применялись с 2011 года для согласования демонстраций. Но в данном случае такого не должно было произойти.

Кандидат в городской совет от оппозиционной социал-демократической партии Карлос Моэдас заявил, что если ситуация повторится, мэр должен будет уйти в отставку, ведь Лиссабон “должен быть городом свободы, где приветствуют и защищают принципы демократии”.

В Португалии проживает примерно 5 тысяч россиян

В конце января, когда Алексея Навального задержали после возвращения в Россию, у российского посольства в Лиссабоне прошла акция в поддержку политика. В ней приняли участие примерно 70 человек