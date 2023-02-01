Вильнюсский Форум свободной России признали нежелательной организацией

Генеральная прокуратура России признала нежелательной организацией литовский Форум свободной России. Ведомство традиционно объяснило это "угрозой конституционному строю и безопасности" страны.

Форум свободной России был создан в 2016 году политиком и бывшим чемпионом мира по шахматам Гарри Каспаровым и бывшим исполнительным директором российского демократического движения "Солидарность" Иваном Тютриным. Конференция проходила два раза в год в Вильнюсе. На ней встречались представители российской оппозиции.

В 2022 году после начала полномасштабного российского вторжения в Украину Форум свободной России провёл в Вильнюсе три антивоенные конференции.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной организацией юридическое лицо издания "Медуза" в Латвии — SIA 'Medusa Project'.