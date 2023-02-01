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Вильнюсский Форум свободной России признали нежелательной организацией

Один из основателей Форума свободной России Гарри Каспаров

Генеральная прокуратура России признала нежелательной организацией литовский Форум свободной России. Ведомство традиционно объяснило это "угрозой конституционному строю и безопасности" страны.

Форум свободной России был создан в 2016 году политиком и бывшим чемпионом мира по шахматам Гарри Каспаровым и бывшим исполнительным директором российского демократического движения "Солидарность" Иваном Тютриным. Конференция проходила два раза в год в Вильнюсе. На ней встречались представители российской оппозиции.

В 2022 году после начала полномасштабного российского вторжения в Украину Форум свободной России провёл в Вильнюсе три антивоенные конференции.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной организацией юридическое лицо издания "Медуза" в Латвии — SIA 'Medusa Project'.

  • Закон о нежелательных организациях в России был принят в 2015 году. Признание организации нежелательной означает, что любая её деятельность на территории России подпадает под запрет, а сотрудничество с ней может привести к возбуждению уголовного дела и наказанию в виде лишения свободы.

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