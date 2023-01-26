Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Генпрокуратура признала издание "Медуза" нежелательной в России организацией

Генеральная прокуратура России признала юридическое лицо издания "Медуза" в Латвии — SIA 'Medusa Project' нежелательной в России организацией.

Статус означает, что сотрудничество с изданием может стать поводом для уголовного преследования для российских граждан. До этого в список нежелательных организацией вносились редакции изданий "Проект" и The Insider.

Статус "нежелательной" фактически запрещает работу организации в России, однако к СМИ он применяется редко. Объясняя причины внесения редакции в список, Генпрокуратура воспользовалась традиционной в таких случаях формулировкой, заявив, что юрлицо издания "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".

  • "Медуза" была основана в 2014 году, редакция запустилась в Риге. Это один из самых популярных российских новостных сайтов. Костяк команды в момент запуска составляли журналисты, уволившиеся из подвергшегося цензуре после начала событий на Майдане проекта Lenta.ru.

Новость дополняется

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG