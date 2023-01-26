Генеральная прокуратура России признала юридическое лицо издания "Медуза" в Латвии — SIA 'Medusa Project' нежелательной в России организацией.

Статус означает, что сотрудничество с изданием может стать поводом для уголовного преследования для российских граждан. До этого в список нежелательных организацией вносились редакции изданий "Проект" и The Insider.

Статус "нежелательной" фактически запрещает работу организации в России, однако к СМИ он применяется редко. Объясняя причины внесения редакции в список, Генпрокуратура воспользовалась традиционной в таких случаях формулировкой, заявив, что юрлицо издания "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации".

"Медуза" была основана в 2014 году, редакция запустилась в Риге. Это один из самых популярных российских новостных сайтов. Костяк команды в момент запуска составляли журналисты, уволившиеся из подвергшегося цензуре после начала событий на Майдане проекта Lenta.ru.

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