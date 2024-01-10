Высший административный суд Литвы подтвердил законность решения миграционной службы отказать в предоставлении убежища белорусской активистке Ольге Карач. Литовский Департамент государственной безопасности заподозрил её в связях с российской разведкой. Ей не будет продлён действующий до конца лета вид на жительство.

Карач — глава организации "Наш дом", занимающейся гуманитарной помощью белорусским и украинским беженцам. Она живёт в Литве 9 лет. В 2021 году КГБ Беларуси внёс ей в список террористов, куда включаются, преимущественно, известные представители оппозиции режиму Александра Лукашенко. Через полгода МВД страны объявило "Наш дом" экстремистским формированием. Минск аннулировал паспорт активистки, передаёт Белорусская служба Радио Свобода.

В августе 2023 года она сообщила, что контрразведка Литвы назвала её угрозой национальной безопасности. Ей отказали в запрошенном в стране убежище. Она обжаловала решение, суд низшей инстанции оставил его в силе.

Апелляцию рассматривала коллегия из трёх судей на закрытом заседании. Их решение окончательно и обжалованию на национальном уровне не подлежит. Карач заявила Белорусской службе РС, что будет обращаться в Европейский суд по правам человека.

Активистка говорит, что не планирует покидать страну и связывает подозрения в свой адрес с тем, что встречалась с представителями российских властей в рамках правозащитной деятельности. "Если я представляю угрозу национальной безопасности, почему меня не выслали из Литвы? Если я не представляю угрозы, почему мне не предоставлено политическое убежище?", — прокомментировала Карач решение властей.