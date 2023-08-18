Литва отказала в политическом убежище белорусской правозащитнице Ольге Карач, объявив её угрозой нацбезопасности. Об этом Карач рассказала изданию "Медуза".

По словам правозащитницы решение обосновали тем, что в прошлом она брала интервью у лидера ЛДПР Владимира Жириновского и участвовала в мероприятиях в России. Карач посещала там конференции, в том числе организованные Еврокомиссией.

Как долго правозащитница сможет находиться в Литве – неизвестно. Минск аннулировал её белорусский паспорт.

Ольга Карач – руководитель белорусского центра гражданских инициатив "Наш дом". На родине активистка занесена в список террористов. "Наш дом" в прошлом году признали экстремистским формированием.

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