Лицо с плаката "розыск". Кто внедряет конницу в российской армии

В 2025 году на видео боевых действий в Украине все чаще стали появляться животные, выступающие заменой технике – лошади, ослы и даже верблюд. Радио Свобода выяснило, что один из командиров, снявшийся в пропагандистском ролике о тренировке лошадей для войны, оказался осужденным за жестокое убийство уголовником, который больше года скрывался от правоохранительных органов, был задержан и попал на войну из мордовской колонии. Именно его называют автором идеи возвращения в российскую армию конницы.

По зеленому полю скачут лошади, в седлах – вооруженные люди. Слышны выстрелы. Это не сцена из фильма о Гражданской войне 1920-х, это тренировка российских военных – участников вторжения в Украину. Над всадниками кружат FPV-дроны – так животных приучают к современным боевым действиям. "Такое наше донбасское, кавказское, среднеазиатское ноу-хау", – произносит российский пропагандист, "военкор" Семен Пегов. С ним в кадре молодой, но уже седеющий мужчина с шевроном батальона "Сомали" на куртке, Пегов называет его только по позывному – "Хан". "Расскажи, как тебе идея пришла", – говорит Пегов. "Когда штурмовик штурмует, ему приходится идти 10, 15, 17 км, ты идешь в одну сторону груженый, тебе еще надо штурмовать. А обратно откатиться, вот когда откатываешься – это очень тяжело. И думал я очень долго, как этот момент обойти. И пришла идея вот так, на лошадях. Они у нас уже обучены. Порода карачаевская", – рассказывает "Хан" и ласково треплет одну из лошадей по морде.

Это видео Пегов опубликовал в конце сентября 2025 года. Тогда об участии российской "кавалерии" в штурмовых действиях еще никто не говорил, хотя лошади, ослы, мулы и даже верблюды уже использовались на фронте в Украине, в основном качестве вьючных животных.

"Лицо с плаката": от убийства до пропагандистского фильма

Рассказывая Пегову о своей идее возвращения кавалерии, "Хан" не впервые оказался героем пропагандистского ролика. В 2024 году он стал одним из 12 участников проекта "Лицо с плаката" – серии коротких фильмов о "подвигах современных воинов".

"Герои нашего времени, (...) их должна знать в лицо вся страна. Они наша гордость. Они наше будущее", – такими словами ведущий проекта, певец Родион Газманов, открывает каждый ролик. Из фильма о "Хане" становится известно, что седеющего мужчину на самом деле зовут Рапирхан Исмаилов, ему на тот момент 39 лет, он лейтенант, командир штурмовой роты, "за свои подвиги награжден медалями за отвагу, за доблесть, за храбрость".

"Началась у нас СВО, – рассказывает Исмаилов в фильме. – Я видел очень много знакомых, родных, близких, которые приезжали в цинковом гробу. И решился в 2023 году в феврале приехать на территорию ДНР, подписать добровольцем контракт, или в добровольческий батальон. Каким-то чудным образом оказался в батальоне "Сомали".

"Хан" умолчал о том, что решение отправиться на войну добровольцем пришло к нему, когда он находился в исправительной колонии №5 в Мордовии.

Июньский вечер 2014 года. Расим Баймурзаев, гостивший у родственников в селе Темираул в Дагестане, сел за руль своей черной "Лады Гранты" и выехал со двора. Мать Расима, закрывая за сыном ворота, заметила, что через несколько секунд в том же направлении проехала серебристая "Лада Приора", за рулем которой находился Пейзулла Исмаилов, а на пассажирском сидении – его двоюродный брат Рапирхан. Через несколько минут к дому прибежал односельчанин и рассказал, что машину Расима обстреляли и он убит.

Как установило следствие, Пейзулла и Рапирхан догнали Расима на окраине села. Когда его "Гранта" по какой-то причине остановилась, они вышли из машины и расстреляли машину Расима с двух сторон, Пейзулла – из "Калашникова" со стертыми номерами, Рапирхан – из охотничьего карабина "Сайга". Убийцы произвели десятки выстрелов, 15 пуль попали в Расима, он скончался на месте. "У покойного установлены повреждения: в затылочной области справа рана с неровными краями размером 1,5x1см., рана проникает в полость черепа, вокруг правого глаза кровоподтек синего цвета размером 2x1,5см. В подбородочной области справа рана с неровными оссадненными краями размером 1,5x1,2см. рана проникает в подлежащую полость", – вот лишь некоторые из ранений Их описание приводится в тексте приговора Расима.

Так трагически закончился конфликт, длившийся почти год: в августе 2013 года Расим и его друг подрались с компанией, в которой были братья Исмаиловы. Друг Расима застрелил родственника Исмаиловых. Отцы двух семей формально помирились, но молодые Исмаиловы год преследовали Расима – и в июне 2014 года расстреляли его на окраине родного села.

Сразу после убийства родственник Исмаиловых, и.о. начальника криминальной полиции местного ОМВД, приехал в дом Рапирхана, где обнаружил карабин "Сайга" и самого убийцу. В свидетельских показаниях полицейский заявил, что замешкался, и его родственнику Рапирхану удалось "скрыться через окно". Пейзуллу в 2015 году осудили на 13 лет колонии строгого режима. Его двоюродный брат полтора года был в бегах, но летом 2016 года тоже оказался на скамье подсудимых – его приговорили к 15 годам колонии строгого режима. Радио Свобода нашло аккаунт Рапирхана Исмаилова в "Одноклассниках", который подтвердил, что "герой нашего времени" "Хан" и убийца односельчанина – один и тот же человек.

В ролике "Лицо с плаката" он рассказывает, что окончил 11 классов, поступил в Дагестанский государственный университет на физкультурное отделение, "работал в разных сферах". До того, как попасть за решетку, он работал во вневедомственной охране и фирме, которая занимается установкой систем отопления и водоснабжения. В 2005 году 19-летний Рапирхан привлекался Как следует из доступных в сети баз данных к ответственности по делу о грабеже и избиении, в 2013 году, за несколько месяцев до убийства, его задерживали в Сочи за "распитие пива в организации или на транспорте". В колонии в Мордовии он стоял на учете как "наркоман".

С начала февраля 2023 года Евгений Пригожин прекратил вербовку заключенных, и вместо него этим, в том числе в колониях Мордовии, стало заниматься российское военное ведомство. "Чаще всего заключенные, прибывшие по линии Минобороны, попадают в отряд самопровозглашенной ДНР "Сомали", – писало Би-би-си в материале, рассказывающим о первых таких наборах 2023 года.

Как минимум часть своих привычек "Хан", судя по рассказам его сослуживцев и их родственников, принес собой из прошлой жизни на фронт.

"Применяет шокер, вымогает деньги"

9-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада, штурмовой ротой в которой командует Рапирхан Исмаилов, была создана в 2023 году на базе 9-го отдельного полка морской пехоты "ДНР" (в его состав входил и батальон "Сомали"). Бригада стала известна не столько "инновациями" вроде создания кавалерийских отрядов, сколько случаями издевательств командиров над военнослужащими, вплоть до их "обнуления", то есть убийства. Подобные истории в российской армии не редкость – в октябре 2025 года издание "Верстка" даже составило базу данных командиров, причастных к расправам над подчиненными им солдатами.

В мае 2024 года на сервисе Change.org появилась петиция, в которой утверждалось, что военным из 9-й бригады не оказывают должную медицинскую помощь. Как утверждали авторы петиции, которую за 7 месяцев подписали почти 1300 человек, больных и раненых отправляют на фронт, у солдат вымогают деньги, изымают документы, их пытают (избивают и сажают в ямы без еды, воды и возможности сходить в туалет), у пропавших без вести снимают деньги с карт, командование препятствует в опознании погибших и в осуществлении ДНК-экспертизы.

Упоминается в петиции под своим позывным "Хан" и Исмаилов.

Претензии в его адрес можно найти в комментариях в социальной сети "ВКонтакте" под видео проекта "Лицо с плаката".

"Он дичь творит, когда я сидел на яме "Хан" пришёл ко мне обдолбанный и спросил: хочешь с ямы выйти? Я думал как обычно деньги будет требовать, а он сказал отсосать ему, на что я его послал, так меня потом еще и отдубасили за это, а "Кирпич", царство ему небесное, был свидетелем этому и его сразу задвухсотили", – писал в мае 2024 года пользователь "ВКонтакте" по имени Игорь Рожек (на вопросы Радио Свобода он не ответил).

"Мы, матери и жены, ездили и лично с ним общались, и в часть ходили, и ребята бойцы нам рассказывали какой он "герой", электрошокер применяет к ребятам, вымогает деньги. Мы когда там были, нам приставили шестерку и даже в туалет в сопровождении ходили, чтобы мы с бойцами не могли поговорить. Хан знает, чье мясо съел. Отправьте своего родного в "девятку", а лучше к Хану, и он ему и расскажет, если не обнулят его. Конечно, бойцов жалко. Там и так не легко, а еще командование издевается. Надеемся на положительный результат от Министерства обороны РФ на наши жалобы", – вторит Рожеку Татьяна Абрамова, мать служащего в 9-й бригаде военного.

"Мой брат был мобилизован. Перевели в девятку 4 апреля 24 года. 11 апреля он погиб. 7 месяцев лежал в поле, после чего нам прислали останки с опарышами. Пробы ДНК я брала лично. Подробности гибели моего брата и его боевого товарища мне известны. УФСБ тоже в курсе всех противоправных действий командования этой части", – пишет в комментариях к видео о "Герое с плаката" жительница города Троицк Евгения Карнаух.

В ответ на сообщение Радио Свобода одна из матерей военнослужащих, имя которой мы не называем из соображений ее безопасности, подтвердила, что она знает несколько человек, которые готовы дать показания против Рапирхана Исмаилова, не уточнив, ведется ли в отношении него официальное расследование правоохранительными органами.

Последние новости о 9-й бригаде, одним из командиров которой является Исмаилов, датируются ноябрем 2025 года: в этом месяце, как утверждают украинские спецслужбы, в нее начали набирать новобранцев из детских исправительных колоний, которым только исполнилось 18 лет.

"Огромная загадка"

"Идея "Хана" проста и гениальна: лошадь становится бесшумным, проходимым и быстрым такси для штурмовой группы. Она доставляет бойцов к точке атаки свежими и полными сил, а также обеспечивает быстрый отход и подвоз боеприпасов там, где не пройдет техника, – объясняет "военкор" Пегов смысл использования лошадей в условиях современной войны. – Это не замена мотогруппам или броне, а их эффективное дополнение в самой сложной местности. Пока другие ищут ответ в технологиях, 9-я бригада находит его в симбиозе проверенной веками надежности и отваги современного штурмовика".

В конце 2025 года стали появляться кадры, на которых российские военнослужащие используют лошадей (1, 2, 3, 4, 5, 6) не как вьючных животных, а под седлом. По кадрам с украинских FPV-дронов сложно понять, является ли это попыткой реализовать ту самую идею "быстрого такси для штурмовой группы". Как минимум в одном случае российские военнослужащие установили на лошадь терминал спутниковой связи Starlink.

14 января стало известно, что украинские военные из 1-го механизированного батальона "Волки Да Винчи" смогли "затрофеить" двух российских лошадей в районе Гуляйполя.

Аналитики исследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT) также говорят в беседе с Радио Свобода, что по имеющимся видео сложно оценить предполагаемую тактику использования лошадей на передовой. Лошади способны перевозить на средние расстояния примерно 20% собственного веса, то есть груз в 80-100 килограммов, включая всадника. Это значит, что в дополнение к вооруженному бойцу в обмундировании погрузить на животное ничего не получится, и лошади не могут использоваться для снабжения позиций.

"Если вы планируете использовать лошадь для штурма и рассчитываете, что для неё это будет поездка в один конец, то, конечно, вы можете нагрузить ее сильнее. Если вы планируете использовать ее для снабжения, то можете идти пешком, а лошадь нагрузить как следует, но таких видео мы не наблюдаем", – говорят в CIT. Единственным преимуществом лошадей перед квадроциклами, мотоциклами или багги для штурмовых действий остается высокая проходимость животного, но и она постепенно снижается из-за усталости, отмечают аналитики. Еще одним преимуществом конницы должна, как и сто лет назад, являться скорость – но тогда ее вряд ли получится нагрузить как вьючное животное.

Впрочем, все потенциальные преимущества в проходимости и скорости нивелируются тем, что лошади, судя по опубликованным видео, не могут, а зачастую и не пытаются сбежать от дронов; в некоторых случаях они от испуга просто сбрасывают наездников, а в темноте крупные животные прекрасно видны на тепловизорах. При этом, как отмечают в CIT, для подготовки качественного кавалериста, способного держаться в седле в сложных условиях, требуются месяцы, готовить нужно и самих лошадей, приучая их не пугаться взрывов, стрельбы и жужжания беспилотников. Для содержания лошадей возле линии фронта нужны инфраструктура и персонал, да и сами животные, например, такие, как на видео Пегова, стоят сравнительно недешево, от 150 до 900 тысяч рублей.

"Если бы лошади были вьючные, было бы проще: так же, как и осла, нагружаете и ведете на позицию. Солдатам не нужно было бы для этого проходить специальное обучение, учиться ездить. Почему российские военнослужащие предпочитают ездить на них верхом – это огромная загадка, учитывая, что особых преимуществ перед теми же багги в реальных условиях нет. Еще во времена Первой мировой войны армии отходили от использования лошадей в бою: чаще на них добирались до позиций, сдавали животных специально обученным людям, а дальше кавалеристы сражались как пехота, то есть уже тогда армии старались отойти от классических кавалерийских боев. Во времена Второй мировой лошадей использовали в основном в тылу, а уже в 1955 году кавалерийские соединения в советской армии официально упразднены. В последующих войнах лошадей для штурмов никто не использовал, понять, как лошади могут помочь российской армии в нынешних условиях, затруднительно", – заключают аналитики CIT.