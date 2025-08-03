"Обнулить Муртазалиева". Школьник из Дагестана под пытками подписал контракт и пропал на войне

18-летний школьник из Дагестана Саид Муртазалиев уехал в январе 2025-го на зимние каникулы в Москву, где его с друзьями задержала полиция. Под угрозами ареста за якобы совершенное ими преступление Саида заставили подписать контракт с Минобороны. По словам его матери, школьнику не только угрожали, но и пытали – обливали ледяной водой, надевали противогаз и били.

Текст: проект "Окно"

Последний раз Саиду удалось позвонить родным в марте – с тех пор мать не может добиться от военных информации о его местонахождении.

"Ребенок школу так и не закончил!"

Выпускник из Махачкалы Саид Муртазалиев так и не успел ее закончить – в январе он уехал в Москву на зимние каникулы с друзьями и домой уже не вернулся.

– Я так и не знаю, в чем именно их обвинили, потому что они [полицейские] им ничего не объяснили. Знаю только статью – 159, часть 1 – мошенничество, злоупотребление доверием. А какое мошенничество школьники 17-18 лет могли сделать? В кафе не заплатили?! – возмущается Лэйла Нахшунова.

О задержании родным сообщили не сразу. Когда Лэйле удалось найти сына, он признался, что в отделении их пытали.

– Уже через несколько дней после задержания они заставили детей подписать эти контракты! Мы уже на третий день адвоката отправили, чтобы он не подписывал контракт. Было поздно. Саид сказал, что подписал контракт после пыток, долгих бесчеловечных пыток – его душили в противогазе, обливали ледяной водой, били. Его так пытали, что он сознание терял во время допросов – специально в область сердца давили, чтобы в обморок упал, а следов от таких пыток почти нет, – говорит Лэйла. – Конечно, он подписал [контракт] только из-за пыток. Он вообще не собирался в армию никакую. У него даже военного билета не было. Он ребенок! Ребенок, который так и не закончил школу!

Меньше чем через неделю Саида отправили на фронт в Луганскую область. За эти несколько дней он даже не покидал здание ОВД.

По мнению родственников школьника, к "вербовке" Саида Муртазалиева причастна 36-летняя Надежда Забелкина, следователь ОМВД города Шатуры.

– Как потом сообщили родным Саида, следователям обещают "премии" до ста тысяч, если они завербуют задержанных, арестованных. Вот за 100 тысяч мальчика и "продали", – говорит подруга семьи.

Школьника определили в штурмовую роту мотострелкового батальона 272-го мотострелкового полка 1-й гвардейской танковой армии Московского военного округа. На фронте он пробыл не дольше 3 месяцев.

– Это было в январе. Мы подали заявления, куда можно. Били тревогу, но без толку. Через два месяца с небольшим сын пропал без вести "в зоне боевых действий", – говорит мать. – Последний раз я с ним говорила почти 6 месяцев назад. 7 марта он позвонил, записав видеообращение. Мы поняли, что заявления и суды не помогают его вытащить, решили, что огласка поможет. Он записал, что его продолжают пытать и в армии – его командиры потребовали с солдат деньги, крупную сумму – в обмен обещали не отправлять его и сослуживцев на штурм. Саид заплатил, мы все собрали. Но его все равно отправили!

По словам родных, командиру Саида только "за его жизнь" отдали более одного миллиона рублей.

– Он из своих "зарплатных" отдал 650 тысяч рублей, мы еще добавили. Получилось больше миллиона, – говорит родственница Муртазалиева. – Но не помогло. Какой-то лейтенант из Сибири отправил его на штурм с приказом "обнулить". Потому что Саид публично пожаловался на поборы и угрозы убийством со стороны своих же.

7 марта Саид отправил матери видео с просьбой распространить в сети. В записи он рассказывает, что "по приказу командира полка собрал деньги в размере 1 миллиона 150 тысяч, чтобы парни не пошли в штурм".

– После Саиду передали, что его будут "убирать как свидетеля". Для этого офицеры с позывными "Алтай" и "Кило" отдали приказ своему подчиненному с позывным "Спартак" "обнулить Муртазалиева". И уже на следующий день после публикации этого видео Саида объявили пропавшим без вести! – говорит его родственница.

Известно, что старший лейтенант с позывным "Алтай" – 25-летний Михаил Прасолов – вырос в алтайском селе Быстрый Исток, окончил школу в селе Топчиха, а после – Новосибирское высшее военное командное училище в 2023 году. В этом же году он отправился на войну против Украины, был награжден медалью "За отвагу". За какой именно "подвиг в ходе выполнения боевых задач на Украине" был награжден Михаил Юрьевич, чиновники в релизе о награждении не сообщили.

Телеканал "Дождь" пишет, что сейчас Михаил Прасолов и еще свыше десятка других командиров, причастные к вымогательствам и "обнулениям", находятся под следствием, но остаются на свободе. "Они по-прежнему находятся на передовой и участвуют в боевых заданиях", – пишет издание.

С 8 марта 2025 года Саид Муртазалиев официально числится пропавшим без вести.

"Адвокат сказал, что на командиров сына завели уголовное дело. По 105-й, за убийство. Но Лэйлу пока никуда не вызывали, ни на опрос, ни на допрос, – говорит родственница Нашхуновой.

"На Украине, в отличие от РФ, идёт принудительная мобилизация, людей вылавливают как собак на улице", заявил Владимир Путин 13 мая на встрече с членами общественной организации "Деловая Россия". Эту фразу он произносит не впервые, практически дословно то же самое он сказал во время своей прямой линии 19 декабря 2024 года.

Однако фактически российские силовики, военкоматы и офицеры российских ВС принуждают к заключению контрактов мигрнатов, солдат срочной службы и заключенных. Теперь в этот список попали школьники.