"Лицом" рекламной кампании службы по контракту стал член ОПГ

Житель города Всеволожск Ленинградской области Игорь Шалонин, осуждённый в 2011 году на восемь лет строгого режима за убийство, разбой, бандитизм и незаконное хранение оружия, стал "лицом" рекламной кампании службы в российской армии по контракту. На это обратило внимание издание "Важные истории".

Журналисты обнаружили в сети несколько рекламных роликов, в которых Шалонин рассказывает о том, что месяц назад вернулся из зоны так называемой "специальной военной операции". Он утверждает, что контрактники находятся там на "хорошем обеспечении", что им вовремя выплачивают "немаленькие деньги", и призывает "не слушать никого", кто говорит об обратном.

Как установили "Важные истории", ранее Шалонин был членом известной в Петербурге "банды Рыжего", руководил которой бывший сотрудник ОМОН. В конце 2000-х годов на скамье подсудимых оказались двенадцать членов этой ОПГ. Среди прочего их обвинили в убийствах, грабежах и похищениях людей под видом "сотрудников ФСБ" с последующим вымогательством. Шалонина, в частности, признали виновным в убийстве одного из своих подельников Александра Якубенко.