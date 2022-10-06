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Лицом к событию

Голодные и не смешные

Ростов-на-Дону. Мобилизованные

Как спасать мобилизованных от голода, холода, унижений и абсолютного юридического бесправия. Это то, что они получили в России еще до пересечения ее границ. А что их ждет дальше, в Украине, на поле боя. Оттуда - можно будет спасти? В эфире: Валентина Мельникова, секретарь союза Комитета солдатских матерей, Сергей Кривенко, юрист- правозащитник, Андрей Морев, муниципальный депутат г. Москвы, Юрий Бутусов, главный редактор издания "Цензор. Нет. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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