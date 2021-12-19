Литва готова помочь Украине летальным оружием

Литва готова передать Украине летальное оружие, заявил министр национальной обороны Арвидас Анушаускас на совместной пресс-конференции с министром обороны Германии Кристин Ламбрехт в городе Рукла (Литва). Об этом сообщила литовская государственная медийная компания LRT.

Анушаускас не уточнил, какое оружие Литва передаст Украине. По словам министра национальной обороны, это предмет многостороннего обсуждения. Речь идёт не только о доноре и получателе, но и о производителе оружия и поставщике.



В воскресенье министры обороны Германии и Литвы заявили, что не следует позволить России указывать странам НАТО как им строить свою политику.



18 декабря министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что Киев нуждается в помощи Запада в виде не только оборонительного вооружения, но и наступательного, поскольку у Москвы есть планы развязать широкомасштабную войну. Об этом сообщило издание "Украинская правда".