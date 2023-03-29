Литва не будет вводить полный запрет на покупку россиянами недвижимости

Литва введёт запрет на приобретение гражданами России недвижимости, однако он не будет абсолютным. Это следует из поправок к соответствующему законопроекту, одобренных в среду комитетом литовского парламента - Сейма. В четверг, как ожидается, документ уже с поправками будет принят Сеймом в окончательном чтении.

Депутаты поддержали предложение фракции входящей в правящую коалицию Партии свободы разрешить покупать недвижимость в Литве гражданам России, у которых есть временный или постоянный вид на жительство в Литве, а также принимать недвижимость в наследство. На граждан же Беларуси ограничения не будут распространяться вовсе. Первоначальный вариант законопроекта предполагал полный запрет на покупку недвижимости как для россиян, так и для белорусов.

Для граждан России, не имеющих разрешения на проживание, и принадлежащих им компаний запрет будет введён.

Также будет введён запрет на предоставление литовского гражданства россиянам и белорусам. Несмотря на ряд возражений, большинство членов комитета всё же поддержали эту меру. И здесь, однако, появились исключения - в частности, гражданство смогут получать те, кто отвечает требованиям закона о натурализации, то есть, в частности, прожил в стране более десяти лет. Их будут дополнительно проверять на угрозу безопасности государства. По отношению к гражданам Беларуси же дополнительные ограничения вводиться не будут.

Заместительница министра иностранных дел Литвы Йовита Нелюпшене добавила, что в 2022 году путем натурализации гражданство Литвы было предоставлено 16 гражданам Беларуси и 29 гражданам России. Планы литовских властей полностью запретить россиянам получение гражданства и покупку недвижимости, однако, вызвали противоречивую реакцию. В частности, живущая в эмиграции российский оппозиционный политик Любовь Соболь написала открытое письмо лидерам фракций Сейма с призывом отказаться от этих ограничений. Она утверждала, что те россияне, которые имеют в Литве вид на жительство и связывают свою жизнь с этой страной, выступают против режима Владимира Путина и войны в Украине.