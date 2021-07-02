Литва объявила экстремальную ситуацию из-за наплыва мигрантов

Правительство Литвы объявило об экстремальной ситуации из-за наплыва мигрантов, нелегально пересекающих литовско-белорусскую границу, сообщает LRT. За последние сутки пограничники задержали 150 иностранцев, прибывших из соседней страны. Это почти втрое больше по сравнению с предыдущим днём.
Глава Управления по чрезвычайным ситуациям назначена глава МВД Агне Билотайте подчеркнула, что речь не идёт о том, что власти не справляются ситуацией. Перевод системы в экстремальный режим необходим лишь для того, чтобы у чиновников появились расширенные правовые возможности по принятию срочных мер на границе, а также расселению уже прибывших людей.
В настоящее время для мигрантов оборудовано 835 мест для расселения, из которых занято около 500.
Всего в этом году через белорусскую границу в Литовскую Республику нелегально попали более 800 мигрантов. Это в десять раз больше по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. Речь идёт главным образом о беженцах из мусульманских стран Азии и Северной и Восточной Африки, в основном из Ирака.
Вильнюс обвиняет Минск в целенаправленной организации транзита для мигрантов, стремящихся проникнуть в Евросоюз - на фоне резкого обострения отношений между ЕС и официальным Минском. В конце июня Александр Лукашенко заявлял, что не будет спешить выполнять просьбу ЕС о борьбе с нелегальной миграцией из Беларуси. Такой демарш он объяснил "вмешательством Запада" в белорусские дела. Министр иностранных дел Литвы Габреэлис Ландсбергис обвинил белорусские власти в том, что они намеренно начали направлять мигрантов из Ирака и Сирии в ЕС, чтобы использовать их в качестве гибридного оружия против Европы. По словам главы МИД, такова месть Минска за готовность литовских властей давать политическое убежище белорусским оппозиционерам.
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