В Минске задержали студентку, поддержавшую оппозиционных юристов

В Минске милиция задержала студентку юридического факультета Белорусского государственного университета (БГУ) Екатерину Винникову. 29 июня во время вручения дипломов она произнесла речь, в которой выразила поддержку арестованному юристу и оппозиционеру Максиму Знаку и уволенным по политическим мотивам преподавателям.
На следующий день Винникову вызвали на беседу в минское РУВД 1 июля. Там на неё составили административный протокол за несанкционированный митинг, сообщает "Медиазона Беларусь". Адвоката к ней допустили только после допроса. Винникову оставили на ночь в отделении милиции. Кроме того, 1 июля в общежитии, где живет студентка, в её отсутствии прошёл обыск, у неё изъяли ноутбук.
- После президентских выборов 9 августа, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд, в Минске и других белорусских городах начались массовые акции протеста. По данным правозащитников, в 2020 году в стране возбудили более 650 уголовных дел, связанных с протестами. 166 граждан, обвиняемых по ним, правозащитный центр "Весна" признал политическими заключёнными.
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