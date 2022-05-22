Литва отказалась от импорта электроэнергии из России

Литва с 22 мая прекратила импортировать электроэнергию из России. Об этом сообщил литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid.

Литва стала последней из стран Балтии, которая отказалсь от закупок российской электроэнергии - и первой, полностью отказавшейся от российских нефти, газа и электричества.

По сообщению Litgrid, теперь потребности Литвы в электроэнергии будут обеспечиваться за счет местной генерации и импорта из Швеции, Польши и Латвии. В прошлом году эти страны обеспечивали более 80 процентов импорта электричества в страну, на долю России приходилось меньшинство, - сообщает DW.

Полный отказ о российских энергоносителей и энергии в Литве назвали "важным рубежом", а также "выражением солидарности с воюющей Украиной". "Мы не можем позволить, чтобы на наши деньги финансировалась российская военная машина", - приводит слова министра энергетики Литвы Дайнюса Крейвиса новостной портал Delfi.

В планах Литвы стать страной-донором электроэнергии за счёт развития "зелёной" энергетики.

После начала российского вторжения в Украину страны ЕС приняли несколько пакетов санкций, в том числе запретив импорт угля из России. Сейчас рассматривается шестой пакет санкций, предусматривающий эмбарго на импорт российской нефти. Его принятие, однако, тормозит Венгрия, зависящая от поставок трубопроводной нефти из России. Страны Балтии в числе тех государств ЕС, которые выступают за возможно более полное эмбарго, включающее и нефть, и газ.