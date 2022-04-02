Литва полностью отказалась от поставок российского газа

Литва с начала апреля полностью прекратила импорт газа из России. Как сообщает LRT, об этом заявило Министерство энергетики Литвы.

Тем самым, как пояснило ведомство, новое российское требование об оплате за поставки газа в рублях для Литвы не актуально.

Литва стала первой страной ЕС, потреблявшей российский газ и полностью отказавшейся от его поставок.

Теперь все газовые потребности Литвы удовлетворяются благодаря импорту через СПГ-терминал в Клайпеде. Он был сооружён в 2014 году, базовому судну дали название "Независимость". При необходимости газ в Литву могут перекачивать также из Латвии и Польши.

Министр энергетики Дайниус Крэйвис назвал отказ от российского газа поворотной точкой в энергонезависимости Литвы.

"Начиная с этого месяца, в Литве больше не будет российского газа. Много лет назад моя страна приняла решения, которые ныне позволяют нам без боли разорвать энергетические связи с агрессором. Если мы смогли – остальная Европа также сможет", - заявил президент Литвы Гитанас Науседа. Его цитирует "Украинская правда".

В связи с российским вторжением в Украину Литва активно выступает за усиление давления на Москву, в том числе на введение в Евросоюзе эмбарго на поставки нефти и газа из России. Многие страны ЕС в данный момент не согласны с этой мерой, указывая на то, что, в отличие от Литвы, их экономики во многом зависят от российских поставок.