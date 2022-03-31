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Россия предложила ЕС оплачивать газ с рублевых счетов в российском банке

Россия предложила покупателям газа из так называемых "недружественных стран" новую схему оплаты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники.

Предложенная схема предполагает обязательное открытие счета в рублях в российском банке, рассказал источник в правительстве. По его словам, "платеж от покупателя к "Газпрому" должен будет осуществляться исключительно в рублях".

30 марта официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт заявил, что Германия продолжит оплачивать поставки газа из России в евро или долларах, как это предусмотрено в контрактах. Этот вопрос обсуждался во время телефонного разговора канцлера Германии Олафа Шольца и президента России Владимира Путина.

Как заявил представитель германского правительства, Путин уведомил канцлера, что с 1 апреля поставки газа должны оплачиваться в рублях, но при этом "для европейских партнеров по договорам ничего не изменится".

Представитель канцлера описал схему, предложенную Путиным, так: "Платежи по-прежнему будут отправляться в евро и, как обычно, переводиться в Газпромбанк, на который санкции не распространяются. Затем банк конвертирует деньги в рубли". Он отметил, что Шольц в ходе разговора с Путиным попросил изложить это предложение письменно. В сообщении Кремля о разговоре говорится, что обсуждение темы будет продолжено, подробности там не приводятся.

Страны ЕС ранее неоднократно заявляли, что не намерены платить в рублях, отмечая, что требование об этом нарушает контракты. Путин ранее заявлял, что после заморозки резервов Центробанка на Западе – в связи с российским вторжением в Украину – к доллару и евро нет доверия. Представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что в случае отказа платить за газ в рублях Россия не будет "поставлять газ бесплатно".

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