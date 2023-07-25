Литва предложила использовать балтийские порты для экспорта зерна

Литва предложила ЕС использовать балтийские порты в качестве альтернативного маршрута для экспорта украинского зерна после выхода России из так называемой зерновой сделки, обеспечивавшей безопасный коридор для вывоза украинских сельхозпродуктов из черноморских портов. Об этом сообщает AFP со ссылкой на письмо, отправленное 24 июля в Еврокомиссию.

В письме трёх литовских министров подчеркивается, что решение России прекратить действие зерновой сделки и атаки на порт в Одессе ухудшают и без того сложную ситуацию с продовольственной безопасностью в мире. В этой ситуации порты Балтийского моря, через которые можно ежегодно перевозить до 25 миллионов тонн зерна, могут стать "надёжной альтернативой" для транзита украинской сельхозпродукции.

На прошлой неделе генеральный директор Клайпедского морского порта Альгис Латакас заявил, что главный порт Литвы может перевалить 10-15 миллионов тонн зерна, но логистика доставки груза на побережье Балтийского моря остается проблемной.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский призвал отменить введенные в ряде стран ЕС ограничения на экспортные перевозки украинской сельхозпродукции по суше после того, как транспортировка водными путями оказалась под угрозой.

Ограничения были введены в мае в Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии и Словакии - чтобы защитить эти рынки от наполнения более дешевым украинским зерном. Срок их действия истекает в сентябре.

17 июля Москва отказалась продлевать зерновую сделку, заключённую год назад между Россией, Украиной, Турцией и ООН, в рамках которой был создан безопасный морской коридор для выхода судов с экспортным зерном и другими сельскохозяйственными продуктами из портов Украины.

Кремль объяснил выход из соглашения невыполнением требований российской стороны по вывозу российского продовольствия и удобрений. МИД России заявил об отзыве гарантий безопасности судоходства.

Министерство обороны России объявило, что с 20 июля все суда, следующие в акватории Чёрного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения.

Выход России из зерновой сделки вызвал резкий рост цен на пшеницу и кукурузу на мировых товарных рынках.

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