Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Литва предложила НАТО создать постоянные базы у границ с Россией

Президент Литвы Гитанас Науседа (архивное фото)

НАТО следует разместить постоянные военные базы у российских границ, отказавшись от акта об отношениях Североатлантического союза с Россией, который действует с 1997 года. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью The Times.

"Когда Россия предпринимает активные шаги по размещению тактического ядерного оружие в Беларуси, мы должны уже наконец объявить, что основополагающий акт Россия-НАТО мертв",— сказал Науседа.

В столице Литвы, Вильнюсе сегодня открывается саммит НАТО.

Акт об отношениях и сотрудничестве между НАТО и Москвой, подписанный в 1997 году, предполагает неразмещение на территории новых членов организации ядерного оружия и существенных боевых сил на постоянной основе.

По данным издания, сейчас силы НАТО размещены в девяти странах, в частности, в Польше и странах Балтии. Однако из-за действия акта между Россией и НАТО они действуют непостоянно и ротируются, обычно, раз в полгода.

После начала полномасштабного военного вторжения России в Украину НАТО отправило боевые группы в Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию.

  • В октябре прошлого года авторитарный лидер Беларуси Александр Лукашенко объявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании совместной группировки войск на территории Беларуси. Белорусское военное ведомство сообщало, что численность российских военных в составе группировки составит около 9 тысяч человек.
  • В марте Владимир Путин заявил, что Россия разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси. По его словам, Россия не передаёт Беларуси ядерное оружие, а размещает свое оружие на её территории.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG