Литва предложила НАТО создать постоянные базы у границ с Россией

НАТО следует разместить постоянные военные базы у российских границ, отказавшись от акта об отношениях Североатлантического союза с Россией, который действует с 1997 года. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью The Times.

"Когда Россия предпринимает активные шаги по размещению тактического ядерного оружие в Беларуси, мы должны уже наконец объявить, что основополагающий акт Россия-НАТО мертв",— сказал Науседа.

В столице Литвы, Вильнюсе сегодня открывается саммит НАТО.

Акт об отношениях и сотрудничестве между НАТО и Москвой, подписанный в 1997 году, предполагает неразмещение на территории новых членов организации ядерного оружия и существенных боевых сил на постоянной основе.



По данным издания, сейчас силы НАТО размещены в девяти странах, в частности, в Польше и странах Балтии. Однако из-за действия акта между Россией и НАТО они действуют непостоянно и ротируются, обычно, раз в полгода.



После начала полномасштабного военного вторжения России в Украину НАТО отправило боевые группы в Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию.