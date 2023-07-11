Литва предложила НАТО создать постоянные базы у границ с Россией

НАТО следует разместить постоянные военные базы у российских границ, отказавшись от акта об отношениях Североатлантического союза с Россией, который действует с 1997 года. Об этом заявил президент Литвы Гитанас Науседа в интервью The Times.
"Когда Россия предпринимает активные шаги по размещению тактического ядерного оружие в Беларуси, мы должны уже наконец объявить, что основополагающий акт Россия-НАТО мертв",— сказал Науседа.
В столице Литвы, Вильнюсе сегодня открывается саммит НАТО.
Акт об отношениях и сотрудничестве между НАТО и Москвой, подписанный в 1997 году, предполагает неразмещение на территории новых членов организации ядерного оружия и существенных боевых сил на постоянной основе.
По данным издания, сейчас силы НАТО размещены в девяти странах, в частности, в Польше и странах Балтии. Однако из-за действия акта между Россией и НАТО они действуют непостоянно и ротируются, обычно, раз в полгода.
После начала полномасштабного военного вторжения России в Украину НАТО отправило боевые группы в Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию.
- В октябре прошлого года авторитарный лидер Беларуси Александр Лукашенко объявил, что договорился с президентом России Владимиром Путиным о развертывании совместной группировки войск на территории Беларуси. Белорусское военное ведомство сообщало, что численность российских военных в составе группировки составит около 9 тысяч человек.
- В марте Владимир Путин заявил, что Россия разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси. По его словам, Россия не передаёт Беларуси ядерное оружие, а размещает свое оружие на её территории.
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